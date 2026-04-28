Inicia Tianguis; destacan resiliencia de Acapulco

En Acapulco, Guerrero

A dos años de que impactara el huracán Otis, Acapulco ha logrado recuperar el 90 por ciento de su capacidad total de hospedaje, es decir, más de 17 mil cuartos de hotel; además, en 2025 alcanzó los 7.1 millones de visitantes, un incremento de 20.2 por ciento en comparación con 2024, una recuperación que ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno federal, de sus habitantes y de la Iniciativa Privada, señaló Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.

“Acapulco renace con una recuperación histórica que ha sido posible gracias a la voluntad incansable de nuestra Presidenta de la República y del extraordinario trabajo de la Secretaría de Turismo… Renace con la resiliencia de un pueblo maravilloso que no se dobla ante ninguna adversidad. Y renace con el acompañamiento de la Iniciativa Privada, por la confianza de quienes siguen apostando por Acapulco y por la convicción de que este destino tiene no sólo pasado, sino presente y muchísimo futuro”, agregó durante la inauguración del Tianguis Turístico 2026.

El Dato: Para reconstruir el sistema hídrico del puerto guerrerense, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha invertido ocho mil millones de pesos en Acapulco.

Evelyn Salgado (c.), gobernadora de Guerrero, rodeada de representantes de Turismo, en corte inaugural del Tianguis, ayer. ı Foto: Especial

Aseguró que se continuará con la recuperación del municipio guerrerense, en especial, con la inauguración de nuevos hoteles y la ampliación de la oferta turística para atraer a más visitantes, y en ese sentido, destacó que de 2024 a 2025 aumentó 20.2 por ciento el número de visitantes que llegaron a la entidad, al pasar de 5.9 millones a 7.1 millones de personas.

Entre las medidas anunciadas para la recuperación del destino turístico, Sebastián Ramírez Mendoza, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo que Acapulco se convertirá en el primer municipio del país en destinar 100 por ciento de los recursos provenientes de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), para el cuidado y la conservación de las playas.

Explicó que todos los recursos que se recaudan por Zofemat serán integrados en un fideicomiso y se reinvertirán en el cuidado de las playas de Acapulco.

32 entidades participan en el Tianguis Turístico 2026

“Esto le da la certeza a hoteleros y restauranteros que pagan por su concesión de Zofemat, de que su contribución se va a utilizar para que la playa se cuide y esté mejor. Ojalá que más municipios de México tomen el ejemplo de Acapulco”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Sectur), sostuvo que para el Gobierno federal es una prioridad el turismo para así impulsar inversiones, formar alianzas con distintos sectores, generar empleos y fortalecer a las comunidades, “queremos que el turismo sea una herramienta de desarrollo inclusivo, que incorpore a más mexicanas y mexicanos, y que mejore la vida de nuestras familias”.

Y en ese sentido, la política turística del país tiene tres ejes; el primero, que los beneficios del turismo lleguen a todas las personas y comunidades que por muchos años se mantuvieron al margen; segundo, que México sea competitivo, ante los cambios mundiales, “con una oferta turística inteligente, digital, conectada y sostenible”; y tercero, que el turismo sea una herramienta que ayude a la reconstrucción social, “que a donde llegue el turista, también llegue la oportunidad”.

100 países enviaron tour operadoras a este evento comercial

Añadió que, el Tianguis Turístico en su edición número 50, es el evento más importante para el turismo en México porque no sólo se celebra el pasado, sino que se proyecta el futuro “con cifras contundentes”, por ejemplo, por primera vez participan nueve países, incluido Colombia, que fue nación invitada, se espera la llegada de más de ocho mil visitantes y participantes con más de 58 mil 998 citas de negocios, un incremento de 40 por ciento en comparación con el evento de 2025; además, más de mil 300 empresas expositoras participantes y una derrama económica de más de mil 150 millones de pesos.

“Este Tianguis es una plataforma de negocios, de prosperidad compartida y de identidad nacional. Es el espacio donde se conectan destinos, compradores, inversionistas y comunidades. Hoy algo está claro. El turismo es más fuerte y más vibrante que nunca”, indicó Rodríguez Zamora.

Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dijo que si se busca que México avance del sexto al quinto lugar mundial en llegada de visitantes como lo establece el Plan México e incrementar la llegada de divisas turísticas, se tiene que generar valor por cada visitante, “si queremos estar entre los 10 primeros que más ingresos generan por turismo, necesitamos crecer cerca del 10 por ciento anual en divisas turísticas, es decir, queremos más turistas, sí, pero sobre todo queremos más turismo de valor”.

“Hablar de valor también implica mirar hacia adentro. El turismo en México no depende sólo del visitante internacional, se construye desde casa. Hoy el 83 por ciento del consumo turístico en el país es nacional. Por eso, fortalecer el turismo interno es clave para el desarrollo regional, la estabilidad del sector y garantizar el derecho de todas y todos los mexicanos a viajar y conocer su propio país”, acotó.

En ese sentido, señaló que para aumentar el valor del turismo nacional como internacional se debe trabajar en una agenda que sea integral y concreta, donde la promoción turística sea sólida y estratégica, se tenga una mayor conectividad aérea, seguridad, y la tecnología sea usada de forma inteligente.

Destacó que la Iniciativa Privada reconoce que el turismo tiene la capacidad de generar crecimiento económico, inversiones y prosperidad compartida, pero es necesario que haya un trabajo coordinado entre el sector público y privado, “necesitamos garantizar confianza y generar condiciones de certidumbre para la inversión, porque cuando hay confianza hay inversión y cuando hay inversión hay crecimiento, empleo y desarrollo. Necesitamos seguir fortaleciendo la coordinación con el gobierno como un verdadero aliado estratégico para el desarrollo del turismo”.

Cartera de IED turística supera los 40 mil mdd

› Por Berenice Luna y Cuahutli R. Badillo

En Acapulco, Guerrero.

La cartera de inversión turística de México ya incluye 773 proyectos con un monto de 42 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que muestra la confianza que hay en el país, señaló Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Sectur) federal; no obstante, ONU Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), indicaron que para materializar las inversiones es necesario que haya certidumbre jurídica y eliminar tramitología.

“Hoy contamos con una sólida cartera de inversión turística por primera vez en la historia. Un ejercicio inédito, integrado por 773 proyectos que representan 42 mil millones de dólares, lo que refleja el crecimiento de interés y la confianza de México cómo destino de inversión”, indicó la funcionaria federal, durante el foro Financiamiento e inversión en el sector turístico en México con motivo del Tianguis Turístico 2026.

Sostuvo que el Gobierno de México impulsa el turismo desde la comunidad; además se cuenta con una declaratoria de interés público y apoyos estratégicos, “en México recibimos la inversión turística con los brazos abiertos, pero no sólo eso, los acompañamos”.

Acotó que el turismo en el país es uno de los sectores más dinámicos y actualmente aporta el 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) e incluso ya supera a sectores como el agro, minería o la construcción.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Sectur) ı Foto: X @TianguisTurisMX

“México atrae más de 2 mil 500 millones de dólares anuales en Inversión Extranjera Directa turística. Y en materia de capacidad hotelera se incorporan más de 20 mil nuevas habitaciones anualmente, lo que equivale al desarrollo de un destino en escala de un nuevo Nayarit cada año. Y hablamos de prosperidad compartida. El turismo genera hoy alrededor de 5 millones de empleos. Es el principal empleador de mujeres. Hacia el 2030 proyectamos la creación de casi un millón de empleos adicionales”, añadió.

Por su parte, Heitor Kaidri, director de la oficina regional para las Américas de ONU Turismo, sostuvo que México ha tenido un importante crecimiento en la atracción de IED en los últimos cinco años debido a que el turismo es un sector clave del desarrollo, pero destacó que se debe tener en cuenta que los inversores deben tener confianza y seguridad jurídica.

“Tener presente que el inversor necesita de un acompañamiento permanente para sus actividades, para que tenga confianza, para que pueda empezar sus proyectos o seguir desarrollando los que ya ha empezado. Sabemos que, de entre otros temas, la seguridad jurídica es clave, el acompañamiento del inversor con una demostración realista de todos los retos que va a encontrar por el camino y con todo el soporte del Estado es necesario”, agregó.

En ese sentido, Oscar Rueda, director de turismo de CAF, dijo que México tiene diversas ventajas como destino: una demanda turística sólida y de crecimiento, riqueza cultural y biodiversidad reconocida, pero si se requiere materializar las inversiones, más allá de dar incentivos fiscales es ofrecer seguridad, certidumbre y que las reglas del juego no cambiarán.

“¿Qué es lo más importante para el inversionista? No necesariamente que le den descuentos o que le digan no pague impuestos… Como inversionista lo que más me interesa que tenga seguridad de que las reglas de juego no me las cambian, de que son claras. Yo acepto las que hay, por eso con conocimiento invierto, pero denme confianza y seguridad de que se van a cumplir y que no me la van a cambiar en la mitad del partido”.

Destacó que también es necesario evitar la tramitología sobre licencias ambientales, “que sean expeditas. Ya se sabe lo que se necesita, no necesitan demorarme dos o tres años para darme una licencia. Ahí es donde más se desanima el inversionista y donde más se pierden oportunidades”.

El Foro de Financiamiento e Inversión marca el pulso previo al #TianguisTurístico 2026, un espacio donde las ideas se encuentran con el capital, los proyectos toman forma y el futuro del turismo en México comienza a concretarse. 🙌🏼



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