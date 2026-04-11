Sube turismo 8.5% en primeros meses del año

EN FEBRERO ingresaron al país 8 millones 012 mil 213 viajeros internaciones, un incremento de 8.5 por ciento al ser comparado con el mismo mes pero del 2025, además, incrementó 0.4 por ciento el gasto total de este sector, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de turismo internacional contabilizado en febrero, la mayoría fue excursionistas internacionales, es decir, aquellos que no pernoctaron en su viaje y contabilizaron 4 millones 131 mil 401 personas, lo que representó 51.6 por ciento, mientras que el resto, 3 millones 880 mil 812 de viajeros, fue de turistas internacionales, aquellos que permanecieron más de una noche en el país.

En cuanto al gasto generado por el sector de referencia, el incremento a tasa anual de 0.4 por ciento en febrero se explicar por los 3 mil 268.4 millones de dólares que ocuparon durante su estadía o tránsito por México; en desglose, los turistas internacionales dejaron 3 mil 012.5 millones de dólares.