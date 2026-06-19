Concluye 2.a ronda bilateral México-EU sin claridad del T-MEC

Tras la conclusión de la segunda ronda bilateral formal entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado Comercial que sostienen con Canadá (T-MEC), el escenario hacia el 1 de julio aún es incierto, ya que aún no se dibujan las posibilidades reales: renovar por 16 años más o mantenerlo una década con revisiones anuales.

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que el próximo 1 de julio los tres países se reunirán virtualmente para determinar qué ocurrirá con el acuerdo, lo que a juicio de especialistas, refleja la falta de claridad sobre el futuro de la relación comercial, en un contexto de nacionalismo económico por parte de Donald Trump y un enfriamiento en la relación de los socios.

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“El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos, nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o se puede mantener 10 años con revisiones anuales, hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los tres países”, indicó Ebrard Casaubón a través de un video publicado en su cuenta de X.

En este sentido, Josafat Hernández, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que no existe claridad en el futuro del pacto comercial ya que pareciera que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca, bajo su “nacionalismo económico” romper acuerdos de libre comercio.

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“No hay claridad y es un tema que me parece que desde el punto de vista del nacionalismo económico de Trump, eso es coherente, se basa en que haya una política para presionar gobiernos y él evidentemente busca romper acuerdos de libre comercio, y en ese sentido lo que está pasando ahora con el T-MEC es un proceso que no termina de romperse en gran medida porque hay muchos intereses empresariales”, indicó Josafat Hernández en entrevista con La Razón.

Por su parte, el titular de la SE destacó que en esta segunda ronda, que no incluyó a Canadá, se conversó sobre reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz “y otros temas relevantes”. Reiteró que el equipo técnico de México presentó sus puntos de vista sobre el T-MEC y ahora le corresponde a su contraparte, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), analizarlas.

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Y confirmó que la tercera ronda bilateral sí se realizará el 20 de julio en la Ciudad de México en la que se discutirán “textos y contenidos mucho más detallados de lo que hemos conversado pues desde marzo, ustedes recordarán, que iniciamos primero conversaciones informales y ahora pues ya rondas formales de revisión”, indicó.

También existe una tensión interna en Estados Unidos por esta situación, Trump busca la reindustrialización a través del uso agresivo de aranceles, mientras que los “intereses del capital transnacional” se han beneficiado de la deslocalización, de este modo, las “nuevas reglas del juego” no se terminan de diseñar.

“Estamos en una transición que es incierta y yo creo que en gran medida todo eso ha generado las turbulencias en las negociaciones del T-MEC; mientras más se discute y más se avanza, queda clarísimo que no se llegan a los acuerdos, el tiempo cada vez se está agotando”, agregó Josafat Hernández.

El especialista también dijo que, tras el anuncio del secretario Ebrard Casaubón y el hecho de que la próxima ronda trilateral sea de forma virtual refleja que las reuniones son más “distantes” y que se está produciendo un “enfriamiento de la relación… Me parece un indicador grave en el sentido de que ya no está siendo prioridad ni para Estados Unidos ni para Canadá y en este caso, México se atiene al contexto”.

E incluso, parece que Estados Unidos buscaría aislar a México y a Canadá con la intención de negociar por separado y tener ventaja con su asimetría de poder y de fuerza, imponiendo convenios cada vez más “leoninos”.

Josafat Hernández comentó que, si el 1° de julio no se llega a un acuerdo de renovación, se mantendrá la dinámica del T-MEC como hasta ahora, pero con un periodo de “mucha discrecionalidad”, es decir, puede existir un incremento de aranceles de forma arbitraria o un escenario de guerra comercial, lo que desencadenaría en menor certeza jurídica para los inversionistas.

“En ese aspecto puede ser que la muerte del T-MEC sea una muerte lenta: que no se atreva ninguna de las partes a firmar el acta de defunción, pero que se vaya dando de manera gradual hasta que finalmente las reglas no se sigan y lo que haya sea una relación bilateral basada en cuestiones muy coyunturales”, puntualizó.

COMITÉ BINACIONAL. En el marco de la segunda ronda bilateral entre México y EU, ambas naciones acordaron establecer un comité para revisar la implementación del capítulo 12 sobre Anexos Sectoriales del T-MEC, “con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria”.

Extensión a 2042

Certidumbre para la inversión

Planeación de largo plazo

Fortalece integración

Mantiene reglas actuales

Sin acuerdo en la revisión