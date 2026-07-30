PIB de México crece 1.5 por ciento en el segundo trimestre del año

Tras la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre, con cifras ajustadas por estacionalidad, se registró un crecimiento de 1.5 por ciento, impulsado por las actividades primarias, secundarias y terciarias, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), entre abril y junio del año en curso, también se observó un repunte en la evolución de las actividades económicas del país a tasa anual, el PIB habría crecido 2.1 por ciento, debido a un fuerte incremento en las actividades primarias o del agro, seguido de las terciarias o de los servicios y por últimos de las secundarias o industriales.

De forma desagregada, en la comparación con el primer trimestre de 2026, el PIB creció 1.5 por ciento debido a un aumento en las actividades primarias de 3.3 por ciento; las secundarias, 1.6 por ciento, y las terciarias, 1.5 por ciento.

En la comparación con el segundo trimestre de 2025, el PIB creció 2.1 por ciento por un alza en las actividades primarias, 7.3 por ciento; terciarias, 2.5 por ciento y secundarias, 0.8 por ciento.

En el segundo trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB incrementó 1.5% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna… pic.twitter.com/Tx0sVQBeHF — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 30, 2026

Con las cifras anteriores, en el primer semestre del año, el PIB habría crecido 1.2 por ciento, debido a un impulso de las actividades primarias de 3.8 por ciento; las actividades secundarias se contrajeron 0.2 por ciento y las terciarias, con un incremento de 1.8 por ciento.

El área de Estudios Económicos de Banamex destacó que el crecimiento de los primeros seis meses del año ha sido el mayor de los últimos cuatro semestres, y anticipó que el segundo trimestre de 2026, “la economía mexicana mostrará una tendencia de crecimiento moderado” por un apoyo de las exportaciones, un ligero fortalecimiento del consumo por mayor dinamismo del empleo “y una ligera recuperación de la inversión privada y pública a medida que el ambiente de incertidumbre se modere y el subejercicio del gasto público se disipe”.

Asimismo, estimó que la economía mexicana crezca 1.3 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027, lo que significaría una acumulación de cuatro años seguidos con avances por debajo de su promedio de 1.9 por ciento en el periodo de 2000 a 2018.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una “muy buena noticia” el crecimiento de 1.5% del PIB en el periodo abril-junio de 2026, de acuerdo con la estimación oportuna del Inegi.

pic.twitter.com/L0yP3lUasJ — Azucena Uresti (@azucenau) July 30, 2026

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