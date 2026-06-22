Expectativa del PIB para 2026 se reduce a 1.1%: Encuesta Citi

La proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, al cierre de 2026, será de 1.1 por ciento, según la Encuesta Citi de Expectativas junio, lo que significó una reducción de 0.1 puntos porcentuales respecto a la de los primeros días de junio, cuando elevaron su estimación a 1.2 por ciento.

“Las expectativas de crecimiento del PIB disminuyeron para este año. La proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 disminuyó a 1.1 por ciento desde 1.2 por ciento en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 0.5 por ciento a 1.5 por ciento. Para 2027, los encuestados esperan un crecimiento del PIB de 1.8 por ciento , igual que en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 1.0 por ciento a 2.3 por ciento”, indicó.

De forma desagregada, de las 35 entidades participantes en la encuesta, sólo Bx+, BNP Paribas, Bankaool, y GBM estimaron un crecimiento de 1.5 por ciento en la actividad económica; Banorte y Kapital prevén que será de 1.4 por ciento; Banamex, Bancoppel, Deloitte-Econosignal, Monex, Multiva, Prognosis, y Thorne & Associates consideraron 1.3 por ciento; mientras que Actinver, BBVA, y Barclays coincidieron en 1.2 por ciento, todas por encima de la mediana de 1.1 por ciento.

Del total, sólo Banca Mifel, Bank of America, Bradesco BBI, UBS y XP Investments prevén que el crecimiento del PIB será de 0.8 por ciento; no obstante, la estimación más baja la tuvo Signum Research con 0.5 por ciento .

Próximo jueves, decisión de política monetaria de Banxico

Por su parte, el próximo jueves, el Banco de México (Banxico) dará a conocer su decisión de política monetaria para el país. La mayoría de los participantes no prevé que la tasa de interés, que está situada en 6.50 por ciento, sea cambiada por los integrantes de la Junta de Gobierno; sin embargo, dos participantes: Oxford Economics y XP Investments anticipan un recorte de 25 puntos base en diciembre, mientras que seis esperan un movimiento en 2027 de 25 puntos base.

“En la encuesta de expectativas de Citi México de hoy, la estimación mediana para el próximo movimiento en la tasa de política monetaria no muestra cambios en el corto plazo, con la mayoría de los participantes sin contemplar un ajuste hasta 2027 o más adelante”, agregó.

Asimismo, el miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dará a conocer los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de junio, y el consenso espera que la inflación general se ubique en 0.10 por ciento y la subyacente en 0.20 por ciento; mientras que, para el mes completo, esperan una inflación general de 0.16 por ciento en su comparación mensual y de 3.81 por ciento anual, “menor que la tasa de mayo de 3.94 por ciento”.

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cehr