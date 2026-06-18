BBVA México rebaja a 1.2% crecimiento del PIB en 2026

BBVA México redujo su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México al cierre del año y lo ubicó en 1.2 por ciento, lo que significó una reducción de 0.6 puntos porcentuales respecto de su anterior estimación; la disminución se da por un entorno de desaceleración del consumo privado y por los resultados de contracción en la inversión fija bruta debido a la incertidumbre local; no obstante, el sector exportador ha sido dinámico.

“Estamos revisando la baja nuestra estimación de crecimiento para 2026 a 1.2 por ciento desde el 1.8 por ciento anterior, como resultado principalmente de la perspectiva de menor crecimiento que tenemos tanto para el consumo como para la inversión. Sí vemos una recuperación gradual hacia 2027 con un crecimiento de 1.8 por ciento apoyada por una mayor demanda externa, menor incertidumbre comercial y el avance de los contratos mixtos”, indicó Saidé Salazar, economista principal de BBVA México.

La analista destacó que, la actividad económica se desacelera por menos dinamismo de la demanda interna y también por la contracción acumulada de la inversión fija bruta, y aunque advierten que la Copa Mundial de Futbol dará un impulso, solo será transitorio, “observamos moderación del consumo y contracción de la inversión fija bruta”.

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La contracción de la inversión tiene dos factores: la incertidumbre por la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también por los cambios en el entorno regulatorio que ha sufrido el país como la reforma judicial.

“Creemos que la incertidumbre en torno al nuevo sistema judicial es lo que está haciendo que la inversión caiga. Creemos que es un factor mucho más importante que la incertidumbre del T-MEC”, agregó Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México.

Añadió que, la inversión también se encuentra en números negativos (una contracción de 3.0 por ciento al cierre del primer trimestre 2026) por la lenta ejecución de los proyectos mixtos, es decir, “México no tiene un problema de falta de recursos financieros, lo que hay en los balances bancarios, lo que hay en las Afores podría ser que se financiaran proyectos d3 infraestructura, lo que falta es la capacidad de ejecución”.

Pero sostuvo que, los recientes anuncios de adjudicación para 37 contratos de generación eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y si la ejecución se empieza a realizar “va a ser muy bueno y eso sí puede empezar a hacer que la inversión repunte. Entonces, creemos que ahí hay razón para ser optimistas”.

Sobre la reducción del consumo, Saidé Salazar añadió que el menor crecimiento del consumo será por un alza de la inflación en el sector agropecuario, y aunque el choque es temporal, pero “el segundo factor es más de naturaleza persistente es la ralentización de la masa salarial real”.

En ese sentido, hay señales de un menor crecimiento del empleo formal, y estimaron que se ubicará en 1.4 por ciento, una reducción luego del 2.1 por ciento previo, añadió que hay preocupación por un debilitamiento del tejido empresarial.

Por su parte, Serrano Herrera sostuvo que el crecimiento del país sería sólo de 0.9 por ciento, si no se realizara el Mundial de la FIFA 2026

“Estamos revisando a la baja el crecimiento por otras cosas, porque la inversión está baja, pero el mundial va a tener un efecto y nuestro estimado es que va a a tener un efecto de 0.3 punto porcentuales sobre el crecimiento. Pero en principio nuestro estimado es que puede darle más de crecimiento este año. O sea, digamos, sin mundial en lugar de 1.2 por ciento sería 0.9 por ciento”.

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