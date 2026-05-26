Pérdida de grado de inversión no es inminente: BBVA México

Luego de que las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s Ratings cambiaron la calificación soberana de México, el área de Estudios Económicos de BBVA señaló que, a pesar de estar a un piso de no tener grado de inversión, la perspectiva es estable y la pérdida no es inminente, el Gobierno mexicano aún tiene margen de acción, que el mercado ya lo había anticipado y no prevé que se afecte el costo del financiamiento.

“Es algo que podría llevar tres o cuatro años, primero un par de años en lo que se cambia la perspectiva, después en lo que se baja la calificación. Entonces, desde luego es algo que nos preocupa, pero creemos que es algo evitable”, indicó en conferencia de prensa, Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México.

La sede de la calificadora Moody’s Corporation en Manhattan, Nueva York, en foto de archivo. Foto|Reuters

Asimismo, dijo que, aunque la calificación, de ambas instituciones, se encuentra a un peldaño de no tener el grado de inversión, la pérdida “no es algo inminente”, podría llevar cuatro años en que se vea materializado el cambio: al menos dos años para que modifiquen la perspectiva y dos años más en que se disminuye la calificación del Soberano, y aunque reconoció que es una situación que genera preocupación, el Gobierno mexicano aún está a tiempo de hacer cambios.

Sostuvo que algunas medidas oportunas serían incrementar la recaudación, que se cambie el modelo de negocio de Petróleos Mexicanos (Pemex), “pensamos que esto es evitable y la buena noticia es que hay tiempo para trabajar, porque, repito, la pérdida de grado de inversión no es inminente y esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto y se logre evitar esta pérdida de grado de inversión”.

“Los cambios, tanto de Moody’s como el cambio de perspectiva de Standard & Poor’s ya estaban anticipados por el mercado, por lo tanto, no vimos efectos importantes en las tasas de interés a lo largo de la curva, por lo tanto, creemos que esto no va a afectar el costo de financiamiento”, puntualizó.

Logotipo de Pemex, en imagen ilustrativa. ı Foto: Especial

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LMCT