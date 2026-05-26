Inauguran en Colima el puente ferroviario Arco Sur ‘Epitacia Zamora Teodoro’ antes de lo previsto

Con una inversión de 630 millones de pesos, la nueva infraestructura beneficiará directamente a más de 157 mil habitantes.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), concluyó e inauguró dos meses antes de lo previsto el Paso Superior Ferroviario Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro”, en Colima, en beneficio de más de 157 mil habitantes.

En enlace con la “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina y la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno Silva, dieron el banderazo de salida y pusieron en operación esta obra de 862 metros de longitud.

El nuevo puente Arco Sur "Epitacia Zamora Teodoro" cuenta con seis carriles y agilizará el paso de 30 mil vehículos diarios. ı Foto: SICT

Esteva Medina señaló que el nuevo puente beneficia la movilidad entre Colima y Villa de Álvarez, al tiempo que elimina las interrupciones provocadas por el cruce ferroviario, “donde las filas que se formaban, las líneas de espera eran de cerca de un kilómetro, 60 minutos, entre 40 y 60 minutos, esto sucedía cinco veces al día, por lo menos y este es el beneficio principal para la población”.

En la obra vial se invirtieron 630 millones de pesos; cuenta con dos cuerpos y seis carriles -tres por sentido- y se estima un tránsito diario promedio anual de cerca de 30 mil vehículos. Los usuarios se ahorrarán hasta 15 minutos en sus traslados.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, cortan el listón inaugural del Paso Superior Ferroviario. ı Foto: SICT

Durante su construcción se generaron mil 890 empleos. Además, se emplearon 4 mil 263 metros cúbicos de adoquines en el bajo puente; se construyeron banquetas e instalaron 209 luminarias. En el puente se realizaron obras inducidas como aisladores sísmicos, guarniciones, banquetas en calles laterales, bases de sistemas de iluminación, así como señalamiento horizontal en las laterales y en el eje central.

El secretario Jesús Esteva destacó que el Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro” se suma a otras obras recientemente concluidas en la entidad, como el Arco Norte “Celsa Virgen Pérez”, el Puente El Chical y el Puente Presa Las Trancas, que en conjunto impulsan una red de infraestructura moderna y segura para las y los colimenses.

Autoridades federales y estatales dan el banderazo de salida a la obra vial que conecta a los municipios de Colima y Villa de Álvarez. ı Foto: SICT

De esta manera, los puentes en los municipios de Colima y Coquimatlán, que suman dos kilómetros de longitud total, desahogan puntos críticos de la movilidad metropolitana de Colima, en donde antes se registraban congestionamientos severos y demoras prolongadas.

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