Población ocupada e informalidad aumentan en el primer trimestre de 2026

En la imagen, una mujer trabajando en una fábrica de muebles de madera.

En el primer trimestre del año, la Población Ocupada (PO) fue de 59 millones 552 mil 660 personas, un incremento de 551 mil 651 trabajadores respecto al mismo periodo de 2025; no obstante, los trabajadores en la informalidad también registraron un alza de 583 mil en su comparación anual, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el primer trimestre de 2026, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 32.6 millones. Esto representó 54.8 por ciento de la población ocupada, un alza de 583 mil personas respecto al mismo lapso de 2025”, añadió.

El incremento en la informalidad ocasionó que la tasa pasara de 54.3 por ciento como proporción de la Población Ocupada, a 54.7 por ciento entre enero y marzo de 2026, lo que significó que es la mayor tasa de informalidad para un primer trimestre desde 2023, destacó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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Del total de la población en la informalidad, 17.6 millones de personas estuvieron ocupadas en el sector informal, lo que significó el 29.5 por ciento de la PO y tuvo un aumento de 604 mil personas, “además, 7.7 millones correspondieron al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.2 millones, al agropecuario; y 2.2 millones, al trabajo doméstico remunerado”.

Asimismo, en el primer trimestre del año, las mujeres en la informalidad fueron 13.4 millones, un alza de 240 mil personas respecto al mismo periodo de 2025; en el caso de los hombres también se incrementó en 343 mil individuos, al pasar de 18.8 millones a 19.2 millones de personas.

A pesar de que la población ocupada creció, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en los primeros tres meses del año, la desocupada también aumentó, es decir, aquellas personas que no trabajaron ni una hora durante la semana en que se hizo la encuesta y que tampoco buscaron trabajo o realizaron una actividad por su cuenta, al pasar de un millón 490 mil 226 a un millón 560 mil 697 personas en la comparación anual.

En el periodo de referencia, las mujeres desocupadas fueron 676 mil 397 un aumento de 44 mil 286 personas, mientras que los hombres desocupados fueron 884 mil 300 también se incrementó el número de personas, pero en menor medida con sólo 26 mil más, “la tasa de desocupación de mujeres y hombres, en el primer trimestre de 2026, fue de 2.7 y 2.4 por ciento, respectivamente”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en el primer trimestre de 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️58.7% participación… pic.twitter.com/2MFtLh5M0R — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 26, 2026

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FGR