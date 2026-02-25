Población Ocupada sube... y también la informalidad

Entre octubre y diciembre del año pasado, la Población Ocupada (PO) se ubicó en 59 millones 785 mil 854 lo que significó un aumento de 298 mil 308 personas más que en el mismo trimestre de 2024; no obstante, también se registró un incremento de trabajadores en la informalidad, situación que indicó un deterioro del mercado laboral, señalaron especialistas.

“El mercado laboral mexicano atraviesa por un evidente deterioro, el cual se hace manifiesto al observar que la totalidad del crecimiento en la ocupación fue absorbida por la informalidad, implicando una migración forzada hacia la precariedad”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

20.1 por ciento de la PO se agrupó en el sector comercial

Del total de la PO, en el periodo de referencia, las personas que se ocuparon en la informalidad se ubicaron en 32.9 millones, un incremento de 494 mil personas a tasa anual, lo que representó que la tasa de informalidad se ubicó en 55 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De forma desagregada, 17 millones 624 mil personas tuvieron un trabajo en el sector informal; 7 millones 734 mil en empresas, gobierno e instituciones; 5 millones 307 mil en el sector agropecuario y 2 millones 218 mil en el trabajo del hogar remunerado.

“La ocupación informal, según sexo, muestra que hubo 13 millones 676 mil mujeres en esta situación, cifra que subió en 130 mil respecto a la del trimestre octubre-diciembre de 2024. Por su parte, la de hombres ascendió en 364 mil, al pasar de 18 millones 844 mil en el cuarto trimestre de 2024 a 19 millones 208 mil en el mismo periodo de 2025”, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Siller Pagaza dijo que en el balance de 2024 hubo una disminución de 195 mil 513 empleos formales, caída no visible desde lapsos asociados a recesión, como en 2020 que disminuyeron 628 mil 459 puestos de trabajo.