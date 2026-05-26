Canal Once logra restablecer mayoría de su programación, pese a bloqueo de estudiantes

La televisora Canal Once informó que, pese al bloqueo que estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantienen en sus instalaciones, ha logrado restablecer el 90 por ciento de su programación gracias al trabajo en sedes alternas.

No obstante, reiteró su respeto al “derecho a la libre manifestación” y su compromiso con “mantener abiertos los espacios de diálogo”.

Tras tomar las instalaciones de Canal Once, estudiantes de diversas escuelas de IPN bloquean la vialidades ı Foto: Cuartoscuro

A través de un comunicado, el Canal Once informó que, a partir de este martes 26 de mayo, se pusieron en marcha nuevamente 10 horas de programación, lo que equivale a más del 90 por ciento de la misma.

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Lo anterior tras la interrupción que representó la toma de las instalaciones por parte de estudiantes del IPN, quienes han realizado, en días recientes, paros y manifestaciones.

“Nos complace informar que, a partir del martes 26 de mayo, se restablecerán 10 horas de programación en vivo desde sedes alternas, así como una parte importante de nuestros contenidos culturales, educativos e informativos, tanto en televisión como en redes sociales, normalizando así más del 90% de nuestra programación”, se lee en un comunicado.

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Canal Once informó que el restablecimiento de su programación fue gracias al trabajo en sedes alternas, y con el apoyo de “medios públicos nacionales y locales, así como otras dependencias gubernamentales”.

A pesar de ello, enfatizó que “reitera su respeto al derecho a la libre manifestación y, al mismo tiempo, su compromiso con el derecho de las audiencias a la información”.

En el mismo sentido, remarcó que seguirá trabajando para “garantizar la continuidad de nuestros contenidos y mantener abiertos los espacios de diálogo y servicio público que caracterizan a esta emisora”.

Comunicado de Canal Once, donde anuncia el restablecimiento de parte de su programación. ı Foto: Canal Once

¿Cuáles son los programas que restableció el Canal Once?

En su comunicado, Canal Once destacó que, entre los programas cuya emisión restableció, se encuentran:

Once Noticias: A las seis con Guadalupe Contreras y Angélica Rivera

La mañanera del Pueblo

Diálogos en confianza

Aprender a envejecer

A las 2 con Luisa Cantú

Punto de referencia

Masiosare

M/Aquí y Sin Muros

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