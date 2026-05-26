BBVA estima menor crédito por desaceleración económica y pérdida de empleo

La demanda de crédito al sector privado perdió dinamismo en el primer trimestre del año al registrar una tasa de crecimiento real de 3.8 por ciento frente al 5.1 por ciento de los últimos tres meses de 2025; la desaceleración económica, el menor dinamismo del empleo y la caída de la inversión en el país son la causa, destacó el área de Estudios Económicos de BBVA México.

“La desaceleración económica es lo que se está traduciendo en menor demanda de crédito. Por una parte, tenemos una caída en la inversión, en este primer trimestre del año, entre enero y febrero, la inversión está cayendo 3.0 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, entonces la menor inversión se traduce en menor demanda de crédito a las empresas y por otra parte, tenemos que el ritmo de creación de empleos se está desacelerando y eso explica menor demanda de crédito al consumo”, indicó Carlos Serrano Herrera, economista jefe de la institución bancaria.

Entre los componentes del crédito: el consumo, vivienda y empresas tuvieron una desaceleración. Jorge Campos Soto, economista senior de BBVA México, explicó que, pese al desempeño, el crédito al consumo es el motor de crecimiento del sector; no obstante, al cierre del cuarto trimestre de 2025, representó 2.2 puntos porcentuales del crecimiento real observado y en el primer trimestre de 2026 se ubicó en sólo 1.9 puntos porcentuales.

Crédito al consumo es el motor de crecimiento del sector. ı Foto: especial.

Anticipan menor dinamismo en tasa de crecimiento

Por su parte, Mariana Torán, economista principal de BBVA México, sostuvo que la tasa de crecimiento del crédito al sector privado avanzará, pero será menos dinámica que en años anteriores y estimó que el crecimiento promedio de la cartera total se ubicará en 2.0 por ciento al cierre del año.

Asimismo, mencionó que, pese a que los demás componentes como el crédito a la vivienda y al consumo perdieron dinamismo en el primer trimestre del año, la mayor preocupación se encuentra en el financiamiento a las empresas , puesto que en los tres primeros meses del año el crecimiento real se ubicó en 3.2 por ciento frente al 5.0 por ciento del último trimestre de 2025.

“La debilidad en la inversión y en las exportaciones han limitado la demanda de las empresas por financiamiento, a pesar de la disminución en las tasas de interés”, acotó.

En una fotografía ilustrativa, las siglas BBVA. ı Foto: larazondemexico

Prevén avance de 0.4%

Al cierre del año, se espera un avance promedio de sólo 0.4 por ciento, “la parte más preocupante que sabemos que va a tardar más en en recuperarse es la parte de crédito a empresas, porque estos drivers, de inversión, de certidumbre y de crecimiento más vigoroso en las exportaciones es algo que no estamos viendo en el corto plazo y que influyen mucho en esta cartera”, agregó.

Respecto a la cartera de vivienda aún actúa con rezago, porque no se ha visto el impacto de la reducción de empleos del año pasado; no obstante, en los primeros tres meses del año, la tasa de crecimiento real promedio se ubicó en 0.9 por ciento desde el 1.5 por ciento de los últimos tres meses de 2025.

“Esta disminución en el dinamismo refleja [con rezago], la desaceleración que se ha observado en tanto en el empleo formal como en los salarios reales . Aunque el Índice de Morosidad registró un ligero incremento en marzo, el promedio del trimestre se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al cuarto trimestre de 2025”, indicó BBVA México.

El área de Estudios Económicos resaltó que al cierre de 2026, se espera un crecimiento promedio para vivienda de 1.3 por ciento y consumo de 5.9 por ciento, “descontando el efecto de la inflación y tendrían un sesgo a la baja”.

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cehr