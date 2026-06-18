Desbandada en la 4T en pos de 17 gubernaturas; en Diputados 34% buscará repetir

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles las solicitudes de licencia de 11 legisladores federales de la 4T, en el inicio de una ola de movimientos políticos rumbo a la carrera por las gubernaturas de 2027, mientras que otras seis solicitudes continúan en trámite y deberán ser discutidas y votadas en próximas sesiones.

El Dato: El diputado Ricardo Monreal aseguró que hay mecanismos legales necesarios para garantizar la continuidad de los trabajos parlamentarios y el ritmo de las actividades legislativas.

Las licencias aprobadas corresponden a los senadores Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, de Guerrero; Raúl Morón Orozco, de Michoacán; Lorenia Valles Sampedro, de Sonora; Imelda Castro Castro, de Sinaloa; Julieta Ramírez Padilla, de Baja California; Jasmine Bugarín Rodríguez, de Nayarit; Waldo Fernández González, de Nuevo León; y Blanca Judith Díaz Delgado, también de Nuevo León.

Asimismo, se aprobaron las licencias de los diputados federales Graciela Domínguez Nava, de Sinaloa, y Raymundo Vázquez Conchas, de Tlaxcala.

37 legisladores conforman la Comisión Permanente

En el caso de Guerrero, tanto Félix Salgado Macedonio como Beatriz Mojica Morga aparecen entre los perfiles que buscan participar en la contienda interna por la gubernatura, entidad actualmente gobernada por la morenista Evelyn Salgado Pineda, hija del propio Salgado Macedonio, lo que coloca el tema en el centro del debate político rumbo a la definición de candidaturas en 2027, debido a la cláusula antinepotismo en Morena.

En el caso del senador Raúl Morón, quien busca posicionarse rumbo a la gubernatura de Michoacán, su nombre ha sido mencionado en el contexto de la violencia política en la entidad, luego de que en su momento el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo señalara públicamente —junto con otros actores políticos— como responsable en caso de que llegara a sufrir algún atentado.

En tanto, la Comisión Permanente tiene pendientes de resolución otras solicitudes de licencia presentadas por legisladores que también buscan participar en los procesos internos de Morena y sus aliados rumbo a 2027.

DEJAN EL PARLAMENTO ı Foto: Especial

Entre ellos se encuentran el senador Armando Ayala Robles, de Baja California; el senador Pável Jarero Velázquez, de Nayarit; así como los diputados federales Fernando Castro Trenti, de Baja California; Luis Humberto Fernández Fuentes, de Querétaro; Alfonso Ibarra, de Sinaloa, y Ulises Mejía Haro, de Zacatecas.

Este último informó que su licencia surtirá efectos a partir del próximo 21 de junio, una vez que rinda su Segundo Informe Legislativo, con el propósito de cumplir primero con su deber de rendir cuentas a la ciudadanía.

“Seguiremos trabajando con honestidad, cercanía y resultados porque el bienestar del pueblo es y seguirá siendo nuestra mayor causa”, expresó.

Con estas solicitudes, aprobadas y en trámite, suman al menos 17 legisladores federales que han dejado o buscan dejar sus cargos para competir en los procesos internos de Morena y sus aliados, en lo que representa el arranque de la disputa por las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de junio de 2027.

A esta lista se suma la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, quien solicitó licencia desde abril pasado para concentrarse en sus aspiraciones rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

Durante el proceso legislativo, la Comisión Permanente dio cuenta de las solicitudes y aprobó su trámite conforme al orden del día, en una sesión en la que se oficializó la separación temporal de los legisladores de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para atender sus aspiraciones políticas.

Uno de los legisladores que también se pronunció ante los medios de comunicación fue el senador del Verde Waldo Fernández González, quien confirmó que buscará participar en el proceso interno de la coalición Morena-PT-PVEM para la gubernatura de Nuevo León.

Al ser cuestionado sobre una eventual competencia con otros perfiles interesados en la candidatura de Nuevo León, entre ellos Tatiana Clouthier, respondió que no observa favoritismos.

Fuera del contexto del Poder Legislativo, destacó ayer la solicitud de licencia de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, para contender por la candidatura al gobierno de Guerrero.

La morenista envió un oficio al Cabildo en el que pide permiso para separarse del cargo y en el que señala que su licencia es a partir de este jueves 18 de junio, “por intereses particulares”. Esta petición deberá llegar al Congreso estatal para que sea aprobada.

PAN pide piso parejo en elecciones

Porf Tania Gómez

En medio del arranque de los movimientos políticos rumbo a las elecciones de 2027, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, respaldó la solicitud de licencias de legisladores que buscarán cargos de elección popular y consideró que la separación del cargo es una medida adecuada para garantizar condiciones de equidad en la contienda.

Luego de que legisladores de la alianza Morena-PT-Verde, presentaran solicitudes de licencia que fueron avaladas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador albiazul aseguró que todas las fuerzas políticas han entrado ya en la etapa de definición de las candidaturas y de procesos internos.

“Es perfectamente válido, ya todas las fuerzas políticas estamos en ese momento de seleccionar candidatas y candidatos; en el caso del PAN, de hecho, ya están abiertos muchos registros para candidaturas”, señaló el legislador.

Anaya Cortés sostuvo que quienes aspiren a un cargo de elección popular deben separarse temporalmente de sus responsabilidades legislativas para dedicarse de lleno a la actividad político-electoral.

“Nos parece normal que quienes aspiren a cargos de elección popular se separen de sus funciones; eventualmente lo hará también gente de Acción Nacional. Lo importante es que se cumplan las reglas, que se compita con equidad y que sea la gente con su voto la que decida quién resulta electa o resulta electo”, expresó.

Además, advirtió que su partido estará atento a que no se repitan esquemas de promoción anticipada.

“Hay que recordar que ellos son especialistas en la simulación; se inventaron el concepto de las corcholatas, donde supuestamente no eran candidatos, pero tenían tapizado el país con espectaculares y bardas. Por supuesto que eso, si se repite, lo vamos a denunciar”, indicó el senador.

Con relación a cuestionamientos por la salida temporal de legisladores y la llegada de sus suplentes al Congreso de la Unión, Ricardo Anaya defendió el mecanismo legal de las licencias, al considerar que fortalece la transparencia de los procesos electorales.

Más de 34% de diputados alza su mano hacia la reelección

Por Claudia Arellano

A un año de las elecciones intermedias y a tres meses de que inicien formalmente los trabajos para el proceso electoral de 2027, en la Cámara de Diputados ya se perfila un escenario marcado por la posibilidad de la reelección legislativa, una figura que estará permitida en la Constitución por última vez en esos comicios.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Razón al interior de los grupos parlamentarios, se prevé que más del 34 por ciento de las y los 500 legisladores busquen mantenerse en su curul.

El Dato: Las bancadas en el Congreso respaldaron el fin de la reelección consecutiva, pero 277 legisladores federales y locales se beneficiaron de ésta para mantener sus cargos.

De las 253 diputaciones con las que cuenta el partido de la mayoría, Morena, 97 buscarían la reelección, según datos preliminares proporcionados a este medio. En el PAN, 19 de sus 70 legisladores han manifestado una intención similar.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendría alrededor de 13 posibles aspirantes de sus 62 integrantes; en el Partido del Trabajo (PT), 15 de 49; en el PRI, 18 de 37, y Movimiento Ciudadano (MC), cerca de 10 de sus 28 diputados. El legislador independiente aún no define su postura.

Estas cifras, sin embargo, podrían modificarse conforme avance el calendario electoral del proceso 2027 y después de que los partidos definan sus candidaturas en procesos internos que se desarrollarán entre este y el próximo año.

172 diputados manifestaron su intención de reelegirse

En más de una ocasión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, ha defendido el derecho de las y los legisladores a esforzarse por retener su curul, a pesar de que la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsara una ley para prohibir la reelección y de que llamara a que se aplique desde el próximo proceso electoral, aun cuando el proyecto entrará en vigor hasta 2030, una determinación que se aprobó gracias al apoyo de los partidos aliados de la 4T.

“Esta última legislatura, del 27 al 30, sí podrá optar por la reelección quien así lo decida”, señaló en su momento el legislador Monreal, quien también planteó la necesidad de establecer reglas claras que garanticen condiciones equitativas en la contienda.

Monreal ha expresado su expectativa de que exista un equilibrio: “Que quienes han cumplido en su distrito puedan ser reelectos y quienes no, sean sustituidos, incluso por perfiles jóvenes”.

La posibilidad de reelección consecutiva fue incorporada en la reforma político-electoral de 2014, lo que permitió a las y los diputados federales permanecer hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años en el cargo.

Sin embargo, en marzo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó las reformas para prohibir en la Constitución la reelección consecutiva y el nepotismo.

El proyecto pasó con la modificación hecha por el Senado en la que se pospone su entrada en vigor hasta 2030 y no en 2027 como lo había propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las reformas establecen la prohibición de que las o los titulares de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de Gobierno, alcaldías y concejalías puedan permanecer en funciones por otro periodo.

SE AFERRAN A CURULES ı Foto: Especial

En materia de nepotismo, la ley indica como requisito que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido, en los últimos tres años previos al día de la elección, un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado de relación parental.

A propósito de esta legislación, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que al corte de marzo de 2025, existían al menos 45 cargos públicos ocupados por familiares de los 37 diputados y senadores que integran los órganos de gobierno del Congreso de la Unión.

Para el director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis, valdría la pena hacer el análisis de quiénes se van a reelegir, cuánto tiempo llevan en el Congreso y si realmente han aportado algo.

“Estoy seguro de que va a haber muchos que nada más están ahí, hablo de los legisladores que no aportan nada, pero que seguramente irán por su segunda o incluso su tercera reelección”, señaló Espinosa.

Espinosa Silis señaló que el problema no radica en que se reelijan sino en que eso lo debe de decidir la ciudadanía y no los partidos políticos.

El especialista en temas electorales puso en relieve la contradicción de visiones entre los diputados que reclaman su derecho a reelegirse y el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a temas que a ella le parecen no adecuados para la democracia.

“Pero los intereses políticos dicen otra cosa, habla un poco de incongruencia y de las visiones que hay” dentro de la propia Cuarta Transformación.

BUSCAN MAYORÍA CALIFICADA. De acuerdo con el experto consultado, lo que está en juego en 2027 no es sólo si las y los legisladores que desean reelegirse logran hacerlo, sino que la coalición oficialista logre alcanzar nuevamente los asientos necesarios para sacar adelante leyes relacionadas con su proyecto de transformación política.

“Creo que Morena buscará ratificar su mayoría calificada, veo difícil que lo consiga, pero eso dependerá mucho del trabajo que haga la oposición, para permitírselo”, comentó el experto.

Sobre este último aspecto, Espinosa Silis lamentó que los partidos opositores no estén enfocados en posicionarse para evitar esto.





Abre la 4T proceso para designar a abanderados

Por Claudia Arellano

La alianza Unidad por la Transformación, integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), anunció el arranque de la estrategia conjunta para la selección de las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que encabezarán las tareas organizativas y territoriales en las entidades que renovarán gubernaturas en 2027.

En conferencia conjunta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo; el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez; y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora; dieron a conocer la ruta que seguirá el proceso interno de la coalición.

El Dato: Los seleccionados no operan como candidatos de inmediato, su labor consiste en recorrer el territorio para difundir logros y armar comités antes de los tiempos electorales.

Ariadna Montiel informó que Morena emitió su convocatoria desde ayer, mientras que los partidos aliados harán lo propio en las próximas horas y días para armonizar los procedimientos de selección.

La morenista destacó que el objetivo es fortalecer la organización territorial y defender los avances alcanzados por la Cuarta Transformación y proteger la soberanía nacional: “Tenemos la responsabilidad de profundizar la transformación y darle nuestro respaldo a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, además de procurar, respetar y enaltecer el legado de Andrés Manuel López Obrador”.

Montiel señaló que las personas que resulten seleccionadas tendrán entre sus principales funciones el trabajo casa por casa, la organización territorial y el combate a la desinformación mediante una movilización democrática e informada.

6 personas por estado serán elegidos como posibles candidatos

Por su parte, Citlalli Hernández explicó que los tres partidos coordinarán sus procesos internos con respeto a los estatutos de cada fuerza política y detalló que el registro de aspirantes se llevará a cabo del 22 al 27 de junio, y será dividido por bloques de entidades federativas.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena indicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la responsable de vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y enfatizó que el propósito es garantizar un proceso ordenado y transparente, ya que: “No queremos que un proceso interno sea un pleito interno”.

Karen Castrejón reiteró el compromiso de su instituto político con una selección abierta y equitativa para quienes aspiren a coordinar los trabajos de defensa de la transformación en los estados donde habrá renovación de gubernaturas: “El proceso será abierto, transparente, con reglas claras y con un piso parejo para la alianza”.

La dirigente destacó que la fortaleza de la coalición radica en el diálogo, el respeto y la madurez política entre sus integrantes, elementos que, dijo, brindan certeza, a los participantes y a la ciudadanía.

Castrejón Trujillo subrayó que una de las principales aportaciones del PVEM a la alianza será impulsar una agenda ambiental de bienestar social con la protección del medio ambiente.

El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, sostuvo que la coalición permanece sólida y enfocada en dar continuidad al proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“La coalición de nuestros tres partidos sigue firme. Estamos preparándonos con tiempo para buscar procesos transparentes. No hay motivo de dudas”, manifestó el líder.

El líder petista refrendó el respaldo de su partido a la Presidenta y aseguró que la alianza trabajará para consolidar los objetivos de la 4T en beneficio de la población.

Con este anuncio, Morena, PVEM y PT ponen en marcha la primera etapa de organización política rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en juego 17 gubernaturas, diversos cargos legislativos y locales en todo el país.

Al encuentro acudieron dirigentes y operadores políticos de las tres fuerzas, entre ellos: Arturo Escobar y Carlos Puente del PVEM, así como Geovanna Bañuelos y Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo.