INEGI prevé crecimiento en actividad económica en abril y mayo

Se prevé que la actividad económica del país tenga un crecimiento anual de 1.4 por ciento en abril y de 1.1 por ciento en mayo en su comparación anual, impulsados por un avance de las actividades terciarias y de las secundarias, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) y con cifras desestacionalizadas, en abril, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) crecería 1.4 por ciento anual debido a que las actividades secundarias o de la industria tendrían un avance de 1.8 por ciento y de 1.7 por ciento en las actividades terciarias o de los servicios.

Respecto a la comparación mensual, el IOAE anticipa que la actividad económica de abril será de 1.0 por ciento por un crecimiento de 2.1 por ciento en las actividades de la industria, y de 0.5 por ciento en los servicios.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, dijo que este impulso en el IGAE de las actividades secundarias es por el “fuerte crecimiento de la construcción” en las obras para el Mundial de la FIFA 2026.

En mayo 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un aumento anual de 1.1% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬆️ 0.7% secundarias

⬆️ 1.7% terciarias



📄 Consulta… pic.twitter.com/L4PDQJmKrP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 17, 2026

Por su parte, el IGAE de mayo tendrá un crecimiento de 1.1 por ciento a tasa anual, luego de que las actividades terciarias o de los servicios aumenten 1.7 por ciento y las secundarias o las relacionadas a la industria de 0.7 por ciento, “las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95 por ciento y corresponden a cifras desestacionalizadas”.

Por su parte, en la comparación mensual, el IGAE no tendría variación alguna tras la previsión de 1.0 por ciento de abril, este panorama se da en un contexto en que las actividades secundarias mostrarían una contracción de 0.2 por ciento y las actividades terciarías también no tendrían cambios respecto al 0.5 por ciento del mes anterior.

“Para mayo el IOAE muestra un crecimiento mensual casi nulo de 0.01 por ciento reflejando que el rebote de la actividad económica pudo estar limitado al mes de abril”, indicó la analista.

El IOAE estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general IGAE, es decir, es una referencia del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Con los datos que se tienen de la actividad económica de México hasta mayo y asumiendo que en junio no hay crecimiento (algo poco probable por el Mundial) se estima que en el primer trimestre el PIB crecerá 1.33%.



Si esto se materializa, el crecimiento acumulado del año sería… — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) June 17, 2026

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LMCT