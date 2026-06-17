Pemex suspende licitación para plataforma en el Golfo

LA EMPRESA Pública Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló el Concurso Electrónico Internacional Abierto DEE-CAI-A-GCEE-100-105496-26-1, para el arrendamiento sin opción a compra de una plataforma de perforación marina semisumergible para ser operada en aguas del Golfo de México, luego de que sólo una propuesta permaneciera en competencia y SCJ Constructora, S.A. de C.V y Operadora CICSA, S.A. de C.V —esta última del empresario Carlos Slim—, enviaran una carta disculpa por no participar.

La cancelación de la licitación se dio por solicitud del administrador del proyecto, a través del oficio PM-DEE-SPTMP-GPRPM-445-2026, argumentando que se debió a un “cambio de estrategia, con motivo de la realización de ajustes a las especificaciones técnicas en las bases del concurso que aseguren las mejores condiciones a Petróleos Mexicanos en términos del artículo 134 Constitucional...”.

La petrolera aseguró que la información estará a disposición de los participantes a través de una dirección electrónica alojada en el portal de Pemex y también en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP).

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El pasado 9 de junio, Pemex realizó a través del SISCeP, el evento de la primera etapa, para la presentación y apertura de propuestas comerciales y técnicas del concurso, en donde participarían SCJ Constructora, Operadora CICSA, COSL México, Essar Shipping DMCC y Energy & Oil Green Solutions.

Sólo hubo una propuesta conjunta de OGD Services Holdings Limited / Essar Shipping DMCC / Energy II Limited / Corporación Gargnano, S.A. de C.V; mientras que, SCJ Constructora y Operadora CICSA presentaron una carta disculpa, y COSL México y Energy & Oil Green Solutions no se pronunciaron.

EL TIP: LA LICITACIÓN era para una plataforma de perforación con capacidad mínima de 24 mil 600 pies de profundidad.

Con sólo una propuesta, Pemex determinó que realizaría “la evaluación de la propuesta y el resultado se daría a conocer ayer 16 de junio. La no participación de CICSA, de Grupo Carso, se da luego de que Carlos Slim, señalara en mayo que la compañía analizó entrar, pero “resulta irracional” que se busque gas a 65 kilómetros de tierra y transportarlo con una red de manejo a 900 metros, “cuando el gas que sale de Ixachi, en tierra y en cuatro pozos, es el mismo gas que tienes ahí”.