Día del Padre dejará derrama de 5 mil 506 mdp: Canaco CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) prevé que la celebración del Día del Padre, el próximo fin de semana, dejará una derrama de económica de 5 mil 506 millones de pesos y beneficiará al comercio, al sector de servicios y de turismos en la capital, un incremento de 11.7 por ciento en su comparación anual.

“Este dinamismo comercial refleja una sólida tendencia de recuperación y el entusiasmo de las familias capitalinas por celebrar esta fecha tan importante”, destacó la organización empresarial.

Los restaurantes, bares y centros de entretenimiento serán los giros comerciales más beneficiados, seguido por las tiendas de ropa, departamentales, de calzado y accesorios para caballero; así como los establecimientos que oferten electrónicos, gadgets, y telefonía celular; de autoservicio y las vinaterías y de cuidado personal.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este miércoles Este es el precio del dólar HOY miércoles 17 de junio de 2026

Además, se prevé que el gasto promedio se ubicará en los 3 mil 059 pesos por cada papá festejado y las compras incluirán obsequios y las mercancías necesarias para realizar reuniones familiares, agregó lq Canaco CDMX.

“De acuerdo con los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México habitan entre 1.7 y 1.9 millones de padres, quienes serán los principales homenajeados durante esta jornada”, acotó.

Por su parte, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, exhortó a la población a realizar sus compras en establecimientos comerciales formales, donde se garantice la calidad de los productos, “la seguridad en las transacciones, aportan al erario y contribuyen de manera directa a la economía y la generación de empleos en la Ciudad de México”.

Te puede interesar

- En la Ciudad no hay cabida para la violencia; pasamos la prueba: Brugada

- Sheinbaum ordena ‘home office’ y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara por juegos de México

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR