Dinamismo comercial

Día del Padre dejará derrama de 5 mil 506 mdp: Canaco CDMX

Canaco CDMX prevé que la celebración del Día del Padre dejará una derrama de económica de 5 mil 506 millones de pesos y beneficiará al comercio, al sector de servicios y de turismos en la capital, un incremento de 11.7 por ciento en su comparación anual.

Este domingo se celebra el Día del Padre.
Este domingo se celebra el Día del Padre. Foto: Especial.
Por:
Cuahutli R. Badillo

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) prevé que la celebración del Día del Padre, el próximo fin de semana, dejará una derrama de económica de 5 mil 506 millones de pesos y beneficiará al comercio, al sector de servicios y de turismos en la capital, un incremento de 11.7 por ciento en su comparación anual.

“Este dinamismo comercial refleja una sólida tendencia de recuperación y el entusiasmo de las familias capitalinas por celebrar esta fecha tan importante”, destacó la organización empresarial.

Los restaurantes, bares y centros de entretenimiento serán los giros comerciales más beneficiados, seguido por las tiendas de ropa, departamentales, de calzado y accesorios para caballero; así como los establecimientos que oferten electrónicos, gadgets, y telefonía celular; de autoservicio y las vinaterías y de cuidado personal.

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Además, se prevé que el gasto promedio se ubicará en los 3 mil 059 pesos por cada papá festejado y las compras incluirán obsequios y las mercancías necesarias para realizar reuniones familiares, agregó lq Canaco CDMX.

“De acuerdo con los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México habitan entre 1.7 y 1.9 millones de padres, quienes serán los principales homenajeados durante esta jornada”, acotó.

Por su parte, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, exhortó a la población a realizar sus compras en establecimientos comerciales formales, donde se garantice la calidad de los productos, “la seguridad en las transacciones, aportan al erario y contribuyen de manera directa a la economía y la generación de empleos en la Ciudad de México”.

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FGR

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