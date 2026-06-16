Sheinbaum ordena ‘home office’ y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara por juegos de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que modifica las actividades administrativas en el Gobierno Federal ante la Copa Mundial de Futbol de 2026.

La medida estableció el home office en la Ciudad de México y Guadalajara para mejorar la movilidad urbana y suspende clases presenciales, únicamente los días que juega la Selección Mexicana.

Para el jueves 18 de junio de 2026, la zona metropolitana de Guadalajara implementará el trabajo a distancia durante todo el día, se indicó en el DOF.

En tanto, el miércoles 24 de junio de 2026, las actividades en la Ciudad de México se realizarán de forma íntegra mediante esquemas flexibles o remotos.

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma:



Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen… — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 16, 2026

Así aplica la suspensión de clases en CDMX y Guadalajara

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará la suspensión de clases presenciales en escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior.

En la Ciudad de México, el paro de labores educativas operará en el turno vespertino el 17 de junio de 2026 y de forma general el 24 de junio de 2026. Además, toda actividad administrativa no esencial dentro de la Administración Pública Federa así como del sector privado se podrán realizar a distancia, a partir de las 15:00 horas.

Para la zona metropolitana de Guadalajara, la suspensión escolar total se ejecutará el 18 de junio de 2026, y también se permitirá el home office.

‘Home office’ y suspensión de clases aplican solo en los juegos de la Selección

La Selección Mexicana enfrentará este jueves 18 de junio a la Selección de futbol de la República de Corea, en el Estadio Guadalajara.

En tanto, para el miércoles 24 de junio se estableció el enfrentamiento entre México contra Chequia, para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026.

Estadio Akron, también conocido como Estadio Guadalajara, sede en Jalisco del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

¿Para quienes no aplica el decreto de Sheinbaum?

Estas adecuaciones no aplicaron a sectores críticos como los servicios de salud, emergencias sanitarias, protección civil, seguridad nacional, orden público, control migratorio y aduanas.

También quedaron excluidos el suministro de energía, agua, combustibles, transportes estratégicos y el personal directamente enfocado en la organización de la justa deportiva.

El decreto emitido por la Presidenta de México también “conmina al sector privado y social, para que, en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo ”.

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JVR / cehr