Jalisco suspende clases el 18 de junio por partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anunció la suspensión de clases en el estado por el duelo México vs Corea del Sur.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó asueto de clases en todo el estado para el próximo jueves 18 de junio, con motivo del partido del Mundial de fútbol en el que la Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur.

El mandatario estatal señaló que la medida tiene como objetivo que las familias de Jalisco, así como niños y docentes, puedan disfrutar de la denominada “fiesta mundialista”.

Aficionados mexicanos apoyan a la Selección. ı Foto: Reuters

“Como ustedes saben, el próximo jueves por primera vez en la historia la Selección Mexicana de fútbol jugará un partido en Guadalajara durante un mundial. Por lo tanto, he decidido decretar el asueto de clases en todo el estado de Jalisco”, afirmó el gobernador.

No obstante, Lemus Navarro aclaró que la suspensión aplica únicamente para las escuelas, y que todo el sector gubernamental “trabajará con absoluta normalidad”.

La Selección Mexicana, en su duelo inaugural contra Sudáfrica, en donde ganó 2 - 0. ı Foto: Reuters

“Todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves. Por lo tanto, las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista, por supuesto, apoyando a la Selección Mexicana de Fútbol”, concluyó el mandatario estatal.

El jueves 18 de junio, México se enfrenta a Corea del Sur, en su segundo duelo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Ambas selecciones llegan con una victoria y se disputan el primer lugar del Grupo A.

He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista. pic.twitter.com/zAjX260DBq — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 15, 2026

México ganó 2 - 0 frente a Sudáfrica, mientras Corea del Sur hizo lo propio 2 - 1 frente a Chequia. Por lo anterior, el duelo que será disputado en el Estadio Guadalajara será uno de los más emocionantes para la afición mexicana.

Gobierno de Jalisco despliega complejo dispositivo de seguridad en Guadalajara

En tanto, el Gobierno de Jalisco ha desplegado un complejo dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de los asistentes en el duelo del jueves 18 de junio.

Estadio Guadalajara, en Jalisco. ı Foto: Reuters

Más de 17 mil elementos de seguridad resguardan las calles de la capital jalisciense durante el partido. Entre ellos, se encuentra personal de seguridad pública, bomberos, servicios de atención médica especializada y la policía vial.

Para garantizar la seguridad de los aficionados durante la llegada, el Gobierno reforzará las frecuencias de las unidades del sistema Mi Macro Periférico, y ampliará el horario de operación nocturna. Mientras que, al igual que en CDMX, se implementó un sistema “Ride al Estadio”, el cual ofrece viajes redondos.

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