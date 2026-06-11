¿Qué sigue para México? Horario, fecha y dónde ver el próximo juego contra Corea en el Mundial 2026

México y Corea del Sur se enfrentarán por tercera vez en los mundiales.

El Mundial 2026 no da respiro. Apenas concluyó el debut de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, la atención se trasladará de inmediato a su siguiente compromiso dentro del Grupo A.

El Tricolor tendrá que dejar atrás su victoria 2-0 ante Sudáfrica y enfocarse en su segundo desafío de la fase de grupos, donde enfrentará a Corea del Sur en un partido que promete intensidad de principio a fin y que podría resultar clave para definir su futuro en la justa mundialista.

Para este encuentro, el técnico Javier Aguirre tendrá que ajustar su alineación, tras la expulsión que sufrió el defensa César Montes en el duelo ante los Bafana Bafana.

¡NOOOOOO! ¡MONTES SE VA EXPULSADO! 💔😫



El Cachorro se va a perder el juego ante Corea. ¡No puede seeerrr! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/h4GprzW7fI — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

Un historial con saldo a favor para el Tricolor

El choque entre la escuadra azteca y los “Guerreros de Taeguk” cuenta con una rivalidad extensa que registra un total de 19 enfrentamientos históricos en diversas competiciones.

Si bien el balance general es sumamente equilibrado —con siete triunfos para México, cuatro empates y ocho victorias asiáticas—, la historia cambia drásticamente cuando nos enfocamos en el máximo torneo del futbol mundial.

Ambas selecciones se han cruzado en dos ocasiones previas dentro de los Mundiales, y en ambas el Tricolor ha salido con los tres puntos en la bolsa.

La primera cita ocurrió en Francia 1998, donde el combinado mexicano remontó para imponerse 3-1 con un doblete de Luis “El Matador” Hernández y un tanto de Ricardo Peláez.

El antecedente más reciente se firmó en Rusia 2018, partido de fase de grupos en el que México volvió a salir victorioso con un marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el México vs. Corea del Sur?

Por primera vez en la historia del torneo, el Estadio Guadalajara se vestirá de gala para albergar un compromiso de la Selección Mexicana en un Mundial.

El partido correspondiente a la segunda jornada veraniega está programado para el próximo jueves 18 de junio de 2026, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Para que no te pierdas ningún detalle de las acciones, la cobertura del encuentro estará disponible en una amplia oferta de señales televisivas y plataformas de streaming.

Los aficionados en territorio mexicano podrán seguir la transmisión en vivo por televisión abierta a través de los canales Las Estrellas, Canal 5 y Canal 9, además de la señal especializada de TUDN en sistemas de paga, y por la vía digital mediante la aplicación de ViX.

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