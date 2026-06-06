¿Cuántos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara y cuáles son?

El Estadio AKRON de Guadalajara es una de las sedes de México durante el Mundial 2026.

El Estadio AKRON de Guadalajara, llamado Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026, será uno de los tres que recibirá partidos del magno evento en México, concretamente cuatro, todos ellos correspondientes a la fase de grupos y en uno de ellos estará el Tricolor, que en la casa de Chivas se medirá ante Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A.

El duelo que acapara los reflectores de los cuatro que tiene la perla tapatía está programado para el próximo 26 de junio, cuando Uruguay choque ante España en la tercera y última fecha del Grupo H, encuentro en el que se espera que ambos disputen el liderato del sector.

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Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

Corea del Sur vs Chequia : 11 de junio, Grupo A (20:00 horas)

México vs Corea del Sur : 18 de junio, Grupo A (19:00 horas)

Colombia vs República Democrática del Congo : Grupo K, 23 de junio (20:00 horas)

Uruguay vs España: Grupo H, 26 de junio (18:00 horas)

La vital cita de México en Guadalajara en el Mundial 2026

La Selección Mexicana afrontará uno de sus tres juegos de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara, cuando el próximo 18 de junio se vea las caras con Corea del Sur en la segunda fecha del Grupo A.

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Este partido es clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Aguirre en el campeonato, pues en él puede asegurar de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final, siempre y cuando derrote a Sudáfrica en el cotejo inaugural. De no ocurrir esto último, el cruce ante los Guerreros Taegeuk cobraría más relevancia, pues únicamente serviría la victoria para seguir con vida en la justa.

Será la tercera vez que México y Corea del Sur se enfrenten en Mundiales, luego de sus antecedentes en las ediciones de Francia 1998 y Rusia 2018, también en fase de grupos. Ambos partidos los ganó el Tricolor.

Un día con música, baile y emoción, como sólo Guadalajara lo sabe hacer 🤩



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Guadalajara, única sede de México sin juego de eliminación

A diferencia de CDMX y Monterrey, las otras sedes de México durante la celebración del Mundial 2026, Guadalajara solamente recibirá encuentros correspondientes a la fase de grupos.

La capital del país y la de Nuevo León albergarán juegos de eliminación directa. En el caso del Estadio Azteca, el mismo será testigo de un cotejo de dieciseisavos de final y de uno de octavos de final. El Estadio BBVA, por su parte, será anfitrión de un cruce de dieciseisavos de final.

EVG