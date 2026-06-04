México golea a Serbia en Toluca a una semana de debutar en el Mundial 2026 ante Sudáfrica

México terminó su preparación de cara al Mundial 2026 consiguiendo una victoria sobre Serbia por un marcador de 5-1, rompiendo una racha de 12 años sin poder ganar el encuentro previo a su debut en una Copa del Mundo. La última vez que la Selección Mexicana ganó antes de arrancar el torneo de la FIFA fue en 2010 con Javier Aguirre al frente y derrotaron a Tokio Verdy por electrónico de 2-1.

La escuadra Tricolor inició perdiendo el compromiso después de un terrible error de la defensa mexicana, que al momento de querer despejar la pelota terminó cediendo la de gajos a Petar Stanic, quien llegó al área de México, encaró a Raúl Rangel y con un tiro cruzado venció al arquero de las Chivas.

¡Goool de México!



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¡Goool de Meeexico!



Autogol de Serbia con un pase atras que termina en el arco #MásAcciónMásDiversión #MiSelecciónAzteca @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



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El empate no tardó en llegar gracias a las múltiples embestidas del conjunto mexicano. Brian Gutiérrez de primera intención mandó un centro al corazón del área de Serbia, donde apareció Johan Vásquez para empujar la esférica con la cabeza al fondo de las redes y lograr su segundo tanto consecutivo con el equipo de Javier Aguirre previo al Mundial 2026.

La Selección Mexicana se fue con la ventaja en el marcador al medio tiempo. Stefan Bukinac mandó un pase a su portero, pero el guardameta no estaba en su posición y la esférica terminó colándose en la portería de Serbia para poner el electrónico 2-1 a favor de los locales.

La fiesta mexicana continuó en el segundo tiempo, cuando Raúl Jiménez aprovechó un rebote tras un disparo de Julián Quiñones que pegó en el poste. ‘El Lobo Mexicano’ solo tuvo que empujar la pelota para marcar el tercer tanto de la Selección Nacional. El delantero del Fulham empató a Jared Borgetti en la tabla de máximos goleadores de México con 46 tantos y ya está a seis anotaciones de empatar a Javier Hernández.

¡Gool de Méexico!



Quiñones impacta el poste pero Raúl aprovecha el rebote y anota el tercero#MásAcciónMásDiversión #MiSelecciónAzteca @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



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Serbia volvió a hacer de las suyas y le regaló otro gol a México en el segundo tiempo. Adem Avdic rebanó la pelota en una jugada a balón parado y terminó por mandar la número cinco al fondo de su propia portería para poner el marcador 4-2 a favor de México.

El tablero se cerró al minuto 90 de juego cuando Luis Chávez recibió un rebote en los linderos del área y no dudó en sacar un disparo potente al primer poste del guardameta rival para dejarlo sin opciones de detener el balón antes de que tocara las redes.

México termina invicto su preparación durante los primeros seis meses del 2026 y debutará en la Copa del Mundo el próximo jueves 11 de junio ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, un torneo que conforme se acerca ilusiona aún más a la afición mexicana de que el equipo de Javier Aguirre realice un buen trabajo.

DCO