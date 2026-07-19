Sheinbaum, Trump, Carney, Melania e Infantino se sientan juntos en partido final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en el palco del Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde se juega el partido final del Mundial 2026, junto a Trump, Melania, Carney e Infantino.

Sheinbaum Pardo fue invitada por Donald Trump al evento y aseguró que aceptó acudir toda vez que, dijo en días previos, “es importante en términos diplomáticos”.

El primer ministro de Canadá Mark Carney y la Presidenta Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026 ı Foto: AP

Así, la presidenta de México comparte el palco con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump; la esposa de este último, Melania Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Más temprano, fue captada su salida del hotel y su llegada al Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Importante en términos diplomáticos, asistencia a final del Mundial

El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistiría al partido final del Mundial 2026, y dijo que su presencia en este evento es “importante en términos diplomáticos”.

Claudia Sheinbaum, Melania Trump, Donald J. Trump y Gianni Infantino en la final del Mundial 2026 ı Foto: AP

A través de un mensaje en video, la mandataria federal destacó que su asistencia al evento, además, es muestra de la buena relación con Estados Unidos.

“El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump para asistir, va a estar también el primer ministro [de Canadá, Mark] Carney”, explicó la presidenta en su mensaje en video.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, abundó la mandataria federal.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

Semanas atrás, la presidenta había dedicado un mensaje por el desempeño de la Selección Mexicana de Fútbol, que participó en este torneo, pero fue eliminada en los octavos de final al caer 3 - 2 contra Inglaterra.

“Jugó muy bien…Bueno, aparte de felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, dijo, en su momento, la mandataria federal.

Trump “apuesta” por Messi en final del Mundial 2026

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó dar un pronóstico sobre la selección que levantará el trofeo este domingo, si bien aseguró que “es difícil apostar contra Messi”.

Trump on the World Cup final:



I would say that it's hard to bet against Messi. I watched that pass—I guess you'd call it a pass. It was exactly perfect.



Although it takes some talent to hit the ball off the head coming at that speed, but that was perfect. If you had a strike… pic.twitter.com/Mrdf98AtsA — Clash Report (@clashreport) July 19, 2026

Entrevistado por Fox News desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Trump recordó que Lionel Messi, capitán argentino, ha llevado a cabo un desempeño sobresaliente, por lo que es uno de los principales contendientes para levantar la Copa.

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