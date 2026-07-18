Sheinbaum viaja en avión de la Defensa a Estados Unidos para la final del Mundial

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con un balón de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Tras la cancelación del vuelo comercial que la llevaría a Estados Unidos, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajará a la ciudad de Nueva York en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para asistir este domingo a la final de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

El gobierno de México recordó que la mandataria fue invitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum estará de regreso en México el próximo domingo 19 de julio, tras asistir al partido entre las selecciones de Argentina y España, programado para las 13:00 horas en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta @Claudiashein viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también… — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2026

¿Por qué se canceló el vuelo comercial de Sheinbaum?

Más temprano, El Universal reportó la cancelación del vuelo 2973 de la aerolínea Delta, en el que la Presidenta viajaría del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York.

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas, este vuelo ha sido cancelado. Lamentamos las molestias“, informó Delta.

En Nueva York, la calidad del aire se ha deteriorado debido a los incendios forestales en Ontario, Canadá, aunque el humo tendría un impacto mínimo en la final del Mundial, según AccuWeather.

Además, las intensas lluvias registradas este sábado han provocado inundaciones en distintos puntos de Nueva York. Al respecto, el alcalde, Zohran Mamdani, advirtió que se esperan “dos rondas más de lluvia y tormentas eléctricas”, por lo que pidió extremar precauciones.

🏙️FLOODED NYC STREETS 🌊 : The streets of the Soho neighborhood in New York City were flooded after heavy rain and severe thunderstorms swept through the area on Saturday. pic.twitter.com/4e4p8E6IxO — FOX Weather (@foxweather) July 18, 2026

Sheinbaum asiste al Mundial porque ‘hay buena colaboración con EU’

Horas antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en un mensaje en video que la invitación de Donald Trump para asistir a la final del Mundial demuestra que “hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”.

En ese sentido, consideró “importante en términos diplomáticos” viajar a la ciudad de Nueva York para representar a México, uno de los tres países sede del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

“Así que vamos a representar a México el día de mañana [domingo 19 de julio] y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, concluyó la Presidenta.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

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cehr