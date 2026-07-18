Segob notifica a Congreso ausencia de Claudia Sheinbaum por asistencia a final del Mundial

Segob notificó a Senado ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum por asistencia, en representación de México, a final del Mundial 2026.

La Secretaría de Gobernación (Segob) notificó formalmente al Senado de la República que la presidenta Claudia Sheinbaum estará fuera del país del 18 al 20 de julio para asistir en representación de México al partido final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en Nueva Jersey, Estados Unidos, que se celebra el domingo.

A través de un oficio recuperado por medios nacionales, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, se notifica la ausencia de la titular del Ejecutivo federal por el citado motivo.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en Palacio Nacional. ı Foto: Gobierno de México.

“...se informe a la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo que la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo , se ausentará del territorio nacional a fin de asistir en representación de México a la final de la ‘Copa Mundial FIFA 2026’, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, saliendo del país el sábado 18 de julio y regresando el lunes 20 de julio del 2026 ”, se lee en el oficio.

En el oficio se enfatizó que la asistencia al evento fue una invitación por parte de los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump. Además, que en el evento estarán presentes los mencionados, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y “otros jefes de Estado y de Gobierno”.

De izq. a der.: Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, durante el sorteo para el Mundial 2026. ı Foto: FIFA Media Hub

Asimismo, en el oficio se estipula que, una vez concluido el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, “se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 88 Constitucional”.

Recordar que, por protocolo constitucional obligatorio los viajes al exterior del país por parte del titular del Ejecutivo federal deben notificarse al Congreso, siempre y cuando su duración sea menor a siete días.

Oficio que la Segob envió a la Mesa Directiva del Senado. ı Foto: Redes sociales

En caso de ser mayor a ese tiempo, se necesita una autorización explícita del Congreso, no solo una notificación.

Sheinbaum acudirá a partido España vs Argentina, final del Mundial 2026

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, el domingo 19 de julio, estará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, al partido final del Mundial 2026, que se disputará entre las selecciones de Argentina y España.

Estadio Estadio Nueva York Nueva Jersey será sede de la final del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Lo anterior por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“A invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial, tomé la decisión de sí asistir. Es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos”, dijo Claudia Sheinbaum en un encuentro con medios.

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