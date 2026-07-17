Claudia Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026 en EU tras invitación de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenciará el partido definitivo que coronará al nuevo campeón del Mundial 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá este domingo 19 de julio de 2026 a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que se enfrentarán las selecciones de Argentina y España en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Estados Unidos.

Dicho anuncio ocurrió después de que la mandataria federal recibió una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también reveló que va a acudir al encuentro final del Mundial 2026.

La asistencia de la Presidenta de México marcará un nuevo encuentro entre ambos gobiernos en un escenario de alta relevancia internacional.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre una posible reunión bilateral o actividades adicionales durante la visita de trabajo en territorio estadounidense.

¿Quiénes van a asistir a la final del Mundial 2026?

Para la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se ha confirmado la asistencia de varios mandatarios y altos jefes de Estado.

Entre los mandatarios y monarcas confirmados para la gran final del Mundial 2026 están:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Felipe VI, rey de España,

Javier Milei, presidente de Argentina

De esta forma, se confirmó la asistencia de los mandatarios de los países organizadores, así como el jefe de Estado y Monarca de las selecciones que se enfrentan en la final de la Copa del Mundo 2026.

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JVR