México declinó asistir a cumbre de EU sobre ‘terrorismo de izquierda’ por considerar que politiza la seguridad: CSP

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue quien hizo la convocatoria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México decidió no asistir a la cumbre convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el denominado “terrorismo político de extrema izquierda”, al considerar que se trató de un encuentro con un enfoque político y no de cooperación en materia de seguridad.

El encuentro reunió a representantes de distintos países para discutir lo que el gobierno estadounidense ha denominado amenazas derivadas del “terrorismo político de extrema izquierda”.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia matutina, en Tulum, Quintana Roo,

México recibió una invitación para participar, pero optó por declinar al considerar que el planteamiento del foro no era compatible con los principios de su política exterior.

Claudia Sheinbaum explicó que la invitación fue dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tras analizar el contenido del evento se determinó no acudir.

“Hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en este caso, dado que era un tema, desde nuestra perspectiva, más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir”, afirmó.

Sheinbaum Pardo precisó que México sí participa en otros foros internacionales cuando estos abordan temas de seguridad o cooperación, incluso como observador, pero sostuvo que en este caso “por el nombre del evento, consideramos que no era prudente asistir”.

Al ser cuestionada sobre la postura del gobierno estadounidense, que ha planteado la existencia de un “terrorismo político de extrema izquierda” en diversos países, la presidenta respondió que cada nación tiene sus propias razones, pero dejó clara la posición de México.

“Ellos tienen sus razones. Nosotros consideramos que los temas políticos no tienen por qué convertirse en tema de seguridad, a menos que haya un delito que perseguir, como en este caso que se presentó en Baja California”,

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