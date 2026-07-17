No se reportan daños en Chiapas ni Tabasco por sismo magnitud 7.2: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras el sismo magnitud 7.2 registrado la mañana de este viernes con epicentro al suroeste de Chiapas, no se registran daños ni en este estado ni en Tabasco, estados en los cuales la percepción fue mayor.
No obstante, la mandataria federal llamó a la ciudadanía a tomar precauciones, y aseguró que siguen las labores de atención por este movimiento telúrico.
A través de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó que, después de que se registrara el sismo, se comunicó con los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez, y de Tabasco, Javier May, quienes le comunicaron que en sus estados no se registraban daños hasta el momento.
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“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la presidenta.
Por otro lado, Claudia Sheinbaum recordó la instrucción que por la mañana dio el secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de no acercarse a las playas ubicadas en los estados afectados.
Lo anterior debido a que, con el movimiento telúrico, es posible que se registre un incremento en el nivel del mar.
“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, abundó la presidenta, en su mensaje.
Finalmente, Sheinbaum Pardo destacó que autoridades de los tres órdenes de Gobierno continúan evaluando los posibles daños por este movimiento telúrico, y que se brindará más información cuando sea pertinente.
“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, concluyó la mandataria federal.
Sin afectaciones en Chiapas ni Tabasco, agrega CNPC
En tanto, en el mismo sentido en que lo expresó la presidenta, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) destacó que no se registraron afectaciones en Chiapas ni Tabasco, después de recorridos de seguridad.
A través de una tarjeta informativa, la CNPC destacó que, desde que se registró el sismo, “se activaron de forma inmediata los protocolos de actuación, monitoreo y respuesta oportuna”.
Como parte de estas acciones, la CNPC estableció comunicación con las dependencias operativas estatales y municipales, y también realizó recorridos de supervisión técnica en las zonas urbanas y comunidades rurales de Chiapas.
De esta forma, se concluyó que no hubo afectaciones en los estados mencionados.
Sismo magnitud 7.2 “sacude” Chiapas la mañana de este viernes
Poco antes de las 09:00 horas, un sismo magnitud 7.2 se registró en el sureste del país, y se percibió incluso en algunas zonas de la Ciudad de México, sin que se encendiera la alerta sísmica.
El epicentro del sismo se ubicó 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 08:48 horas.
En respuesta, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que se encontraba “atenta ante cualquier reporte” y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales.
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