No se reportan daños en Chiapas ni Tabasco por sismo magnitud 7.2: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio un mensaje por el sismo de este viernes con epicentro al suroeste de Chiapas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras el sismo magnitud 7.2 registrado la mañana de este viernes con epicentro al suroeste de Chiapas, no se registran daños ni en este estado ni en Tabasco, estados en los cuales la percepción fue mayor.

No obstante, la mandataria federal llamó a la ciudadanía a tomar precauciones, y aseguró que siguen las labores de atención por este movimiento telúrico.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

A través de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó que, después de que se registrara el sismo, se comunicó con los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez, y de Tabasco, Javier May, quienes le comunicaron que en sus estados no se registraban daños hasta el momento.

“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la presidenta.

Claudia Sheinbaum, este viernes, en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum recordó la instrucción que por la mañana dio el secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de no acercarse a las playas ubicadas en los estados afectados.

Lo anterior debido a que, con el movimiento telúrico, es posible que se registre un incremento en el nivel del mar.

🔴 “No hay ningún problema, no hay afectaciones graves”, mencionó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, tras el #sismo de magnitud 7.4 reportado esta mañana a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. pic.twitter.com/L1GwYHtOth — Azucena Uresti (@azucenau) July 17, 2026

“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, abundó la presidenta, en su mensaje.

Finalmente, Sheinbaum Pardo destacó que autoridades de los tres órdenes de Gobierno continúan evaluando los posibles daños por este movimiento telúrico, y que se brindará más información cuando sea pertinente.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, concluyó la mandataria federal.

Sin afectaciones en Chiapas ni Tabasco, agrega CNPC

En tanto, en el mismo sentido en que lo expresó la presidenta, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) destacó que no se registraron afectaciones en Chiapas ni Tabasco, después de recorridos de seguridad.

A través de una tarjeta informativa, la CNPC destacó que, desde que se registró el sismo, “se activaron de forma inmediata los protocolos de actuación, monitoreo y respuesta oportuna”.

Como parte de estas acciones, la CNPC estableció comunicación con las dependencias operativas estatales y municipales, y también realizó recorridos de supervisión técnica en las zonas urbanas y comunidades rurales de Chiapas.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC activó los protocolos de atención a la población tras el sismo de magnitud 7.4 en el suroeste de Chiapas.



🚨Por el momento no se reportan daños; se estableció comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para evaluar… pic.twitter.com/CIEwPZVzdz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

De esta forma, se concluyó que no hubo afectaciones en los estados mencionados.

Sismo magnitud 7.2 “sacude” Chiapas la mañana de este viernes

Poco antes de las 09:00 horas, un sismo magnitud 7.2 se registró en el sureste del país, y se percibió incluso en algunas zonas de la Ciudad de México, sin que se encendiera la alerta sísmica.

🫨 Tras el sismo registrado en Chiapas, el Gobierno de México descartó afectaciones graves https://t.co/5Mseh0F6fB — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 17, 2026

El epicentro del sismo se ubicó 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 08:48 horas.

En respuesta, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que se encontraba “atenta ante cualquier reporte” y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

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