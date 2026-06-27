CSP otorga becas para el Bienestar en Tapachula

La Jefa del Ejecutivo (c) con Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, y beneficiarias de la beca en la entidad, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Tapachula, Chiapas, la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, la cual recibirán nueve millones de estudiantes de primaria de todo el país con el objetivo de que las familias tengan lo indispensable para llevar a sus hijos a la escuela.

“El objetivo de esta beca es que la familia, las niñas y los niños, tengan lo mínimo indispensable para comprar útiles y uniformes escolares.

“Y ahora en Chiapas nos pusimos de acuerdo con el gobernador para que todos los que vayan en la universidad también tengan una beca, Gertrudis Bocanegra se llama. De tal manera que no abandonen sus estudios por razones económicas, que tengan lo indispensable la familia para poder llevar a sus hijos a la escuela”, puntualizó, previo a entregar tarjetas de la beca a beneficiarios.

El Tip: La beca Rita Cetina para nivel primaria es un apoyo único de dos mil 500 pesos destinado exclusivamente a la compra de uniformes y útiles por cada ciclo escolar.

Además, señaló que la responsabilidad del Gobierno es hacer de la educación pública la mejor educación; por ello, adicional a las becas, se construyen más preparatorias y universidades para que quienes decidan continuar sus estudios lo puedan hacer en sus comunidades, con planteles cercanos a sus casas.

Recordó que los Programas y las Becas para el Bienestar no existían en el periodo neoliberal y se crearon hasta la llegada de la Cuarta Transformación de la vida pública de México para dar apoyo a todas y todos los mexicanos:“La escuela pública, la educación, es en lo mejor que podemos invertir los gobiernos: educación, acceso a la salud y los Programas de Bienestar: el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad”, agregó.

9 millones de estudiantes en el país tendrán la beca

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció a los padres de familia por la educación que les brindan en sus hogares a los niños y niñas de Chiapas para que en el futuro se conviertan en hombres y mujeres de bien.

La alumna y beneficiaria de la Beca Rita Cetina, agradeció a la Presidenta por la entrega de esta beca con la cual aseguró podrá estudiar además de ser una motivación para cumplir sus sueños.