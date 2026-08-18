Mañanera de Sheinbaum: 18 de agosto del 2026

Este martes 18 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Prevén quiebre en 4T en filtro de aspirantes al 2027; en promedio, 16 por gubernatura

- Duplica CSP meta de lugares en preparatoria ante demanda; pasa de 200 mil a 400 mil

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR