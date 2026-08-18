Duplica CSP meta de lugares en preparatoria ante demanda; pasa de 200 mil a 400 mil

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la creación y ampliación de infraestructura educativa para generar 400 mil nuevos lugares en educación media superior, con el objetivo de que ningún adolescente se quede fuera del bachillerato y reducir los factores que pueden llevar al abandono escolar.

“Vamos por 400 mil lugares en preparatorias, tanto presenciales, semipresenciales como a distancia por la gran demanda que ha habido a la hora que se abren las inscripciones a las preparatorias”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina.

El Dato: El abogado de la SEP, Eurípides Flores, presentó una denuncia contra la academia militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, por irregularidades con uso de armas.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el Gobierno federal considera que el mejor espacio para los adolescentes es la escuela, por lo que se ampliará la oferta educativa en distintas regiones del país.

Detalló que durante 2025 se construyeron y ampliaron 88 escuelas, con lo que se generaron alrededor de 44 mil lugares. Estos planteles, señaló, actualmente se encuentran en funcionamiento y ya reciben a estudiantes.

La estrategia incluyó la construcción de nuevos planteles, ampliaciones en escuelas que se encontraban saturadas, la reconversión de secundarias para habilitar turnos de bachillerato durante las tardes y sabatinos con tutorías.

9.7 años de estudio tiene en promedio un adulto en México

Para este año, la SEP contempla intervenir 485 escuelas adicionales en municipios de todo el país mediante acciones de construcción y ampliación.

La funcionaria informó que estas obras representarán una inversión superior a 10 mil millones de pesos y permitirán generar 156 mil 240 nuevos lugares.

Con los espacios creados durante 2025 y los que se generarán mediante las obras de este año, el Gobierno federal alcanzará alrededor de 200 mil nuevos lugares.

Sin embargo, Rodríguez Mora explicó que, ante la necesidad de continuar ampliando la cobertura, la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó generar otros 200 mil espacios, con lo que la meta total llegará a 400 mil nuevos lugares.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, ayer, en conferencia ı Foto: Especial

Como parte de la estrategia para ampliar el acceso a la educación media superior, se encuentra la creación del Bachillerato Nacional Margarita Maza, cuyo propósito es acercar los planteles a los lugares donde viven los estudiantes y reducir los tiempos de traslado.

La subsecretaria de Educación destacó que la cercanía entre la escuela y el hogar puede contribuir a evitar que los jóvenes abandonen sus estudios.

Además, invitó a las familias a promover que los adolescentes que actualmente no estudian regresen a las aulas y aprovechen las opciones disponibles. “Tenemos escuelas en todo el país y están las inscripciones abiertas”, señaló.

La SEP también prevé ampliar la cobertura del bachillerato Conafe para llegar a pequeñas comunidades rurales y alejadas, además de fortalecer y actualizar las opciones de educación media superior en línea. A esto se sumará la ampliación de turnos en escuelas que actualmente se encuentran saturadas y la expansión del modelo Margarita Maza.

Rodríguez Mora sostuvo que la estrategia parte de reconocer que existen distintas realidades entre los jóvenes, pero un mismo derecho: el acceso a la educación.

“Tenemos distintos tipos de juventudes, tenemos muchos contextos, tenemos muchas historias de vida, pero un solo derecho: el derecho a la educación”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que incrementar la meta de 200 mil a 400 mil lugares representa un salto estadístico importante, ya que actualmente la cobertura es de 80 por ciento, mientras que, con este aumento, la cobertura crecerá al 90 por ciento.

Además, destacó que, con este aumento de lugares, se podrá ofrecer un espacio en la preparatoria a estudiantes que viven en lugares alejados e incrementar el porcentaje de retención y de terminación de los estudios en educación media superior.

Buscan regular móviles en las escuelas del país

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno busca avanzar hacia una regulación nacional del uso de teléfonos celulares en las escuelas, pero antes consultará la opinión de maestras y maestros durante los Consejos Técnicos Intensivos del próximo 24 y 25 de agosto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente 16 entidades del país ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos, por lo que el siguiente paso será analizar la posibilidad de establecer criterios para todo México.

“Vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, señaló Sheinbaum, al destacar que los docentes también mantienen contacto permanente con madres y padres de familia y conocen las problemáticas que se presentan en las comunidades escolares.

La Presidenta explicó que esta consulta será el primer paso antes de avanzar hacia una discusión más amplia sobre el impacto de las redes sociales y plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum señaló que posteriormente se abordarán otros problemas relacionados con el uso de plataformas digitales, entre ellos el consumo excesivo, el llamado scrolling infinito y la exposición de menores a contenidos que no solicitaron.

El Dato: Las opiniones y propuestas de los padres de familia servirán como base, junto con evidencia científica, de la propuesta de ley que se enviará al Congreso de la Unión.

Entre los riesgos mencionó la aparición de contenidos sexuales, posibles abusos y el contacto de personas adultas con niñas y niños.

La mandataria sostuvo que el objetivo no es simplemente prohibir el acceso a la tecnología, sino generar mecanismos que permitan que el uso de redes sociales y plataformas digitales sea más seguro para los menores.

También hizo referencia a los efectos que el uso problemático de estas plataformas puede tener en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, como angustia y depresión, además de otros posibles impactos en su salud física.

“Queremos que madres y padres de familia conozcan estos temas, que sean sensibles a lo que está ocurriendo con las redes sociales”, afirmó.

La Presidenta insistió en que la regulación no pretende ser una decisión unilateral de la administración federal.

“No es solamente un asunto de que el gobierno diga: vamos a hacer esto”, afirmó, al explicar que se busca involucrar a docentes, madres y padres de familia y especialistas.

La discusión también tomará en cuenta las medidas que se han implementado en otros países para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de las plataformas digitales.

Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal busca generar un esquema que permita a los menores utilizar las redes sociales y plataformas digitales sin quedar expuestos a mecanismos o contenidos que puedan afectar su bienestar.

“Está demostrado que sí han demostrado que tiene efectos en la salud mental de las niñas y de los niños y la salud física y que tienen que regularse de alguna manera”, sostuvo.

Como parte de esta estrategia, Sheinbaum informó que la Secretaría de Educación Pública realizará foros regionales con especialistas para analizar el impacto de las plataformas digitales.

El primero se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto, a las 9:00 horas, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey.

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