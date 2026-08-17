Mañanera de Sheinbaum: 17 de agosto del 2026

Este lunes 17 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Sheinbaum habla sobre impacto en infancias por uso de redes

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este lunes 17 de agosto se abordará en su conferencia matutina el impacto del uso excesivo de redes sociales y plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes, así como las medidas que se analizan para atender esta problemática.

Al inicio de la llamada “Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum informó que participaría de manera remota un especialista en plataformas digitales, quien expondrá los efectos que tiene el uso excesivo de estas herramientas entre la población infantil y adolescente.

La mandataria explicó que el tema será tratado de manera recurrente los lunes, debido a la preocupación por el impacto que las redes sociales y otras plataformas digitales pueden tener en menores de edad.

En la conferencia también participan el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, quien presentará la sección “Quién es quién en los precios”, así como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva; y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez.

Sheinbaum señaló que, posteriormente, Mario Delgado explicará cómo se llevará a los Consejos Técnicos Escolares el debate sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas.

La Presidenta indicó que la discusión busca que las comunidades escolares analicen el uso de estos dispositivos y sus posibles efectos en el entorno educativo.

Otro de los temas centrales será la ampliación del número de espacios disponibles para estudiantes de preparatoria. Para ello, Tania Rodríguez presentará información sobre las acciones previstas para incrementar la oferta de educación media superior.

Como parte del programa de la conferencia, participará a distancia un especialista en los efectos de las plataformas digitales. Sheinbaum lo presentó como director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, además de señalar que cuenta con estudios de doctorado.

Te puede interesar:

- Golpe al huachicol: en 1 año cuadruplican decomisos con GN y policías estatales

- CSP concluye rescate de hospital en Ciudad Madero tras 11 años de abandono

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR