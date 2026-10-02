Reprograman audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York; ahora es el 14 de octubre.

La corte federal del Distrito Este de Nueva York reprogramó para el próximo 14 de octubre, a las 11:00 horas, la audiencia del fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, debido a conflictos de agenda en el calendario del tribunal.

El acto, en el cual también comparecerá su sobrino y coacusado Ismael Quintero Arellanes ante el juez Frederic Block, se llevará a cabo 14 días después de la fecha estipulada originalmente para el primero de octubre.

El expediente judicial sostiene que Caro Quintero comenzó sus actividades de tráfico de drogas en 1980, año en que fundó la organización criminal en compañía de Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Las investigaciones de la fiscalía señalan que el acusado inició sus operaciones con el tráfico de mariguana, para posteriormente modernizar la estructura e incorporar el trasiego de metanfetamina, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense.

La acusación formal le atribuye además la dirección de un brazo armado de sicarios destinado a la protección de sus operaciones delictivas. Entre los ilícitos imputados en el expediente se registran el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), perpetrado en 1985.

Por su parte, la fiscalía indica que Ismael Quintero Arellanes facilitó que el capo mantuviera el control de la organización entre 1985 y 2013, así como a partir de 2022, periodo durante el cual permaneció recluido en territorio mexicano. El grupo criminal eventualmente estableció alianzas con el Cártel de Sinaloa. La documentación judicial señala que Quintero Arellanes habría contribuido a la posterior detención de su tío.

El proceso penal se distingue por ser de los pocos casos, junto con los procesos contra los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, en los que las autoridades estadounidenses buscan concretar un juicio sin que conste la existencia de una negociación para un acuerdo de culpabilidad. Para el desarrollo del juicio, programado para iniciar el 8 de marzo de 2027, la fiscalía solicitó la integración de un jurado anónimo y parcialmente aislado.

La defensa de Caro Quintero, encabezada por el abogado Mark de Marco, presentó una objeción formal ante el juez Block contra la implementación del jurado anónimo. La defensa argumentó que dicha medida atenta contra el principio de presunción de inocencia y genera una percepción anticipada de culpabilidad sobre el procesado. Pese a la controversia sobre las medidas de seguridad del jurado y el diferimiento de la sesión intermedia, la fecha de inicio del juicio se mantiene sin modificaciones .

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JVR