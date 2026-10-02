Bloque Negro intenta derribar vallas frente a Palacio Nacional; lanzan petardos y piedras

Integrantes encapuchados identificados con el llamado “Bloque Negro” protagonizaron momentos de tensión frente a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, durante la marcha conmemorativa por el 58 aniversario de los hechos de Tlatelolco.

Los manifestantes se concentraron frente a las vallas metálicas instaladas alrededor del inmueble y comenzaron a intentar derribarlas. En medio de los disturbios, también fueron lanzados petardos, bengalas y piedras hacia el interior del perímetro, mientras las estructuras eran golpeadas desde el exterior.

Posteriormente, integrantes del grupo prendieron fuego a algunas de las vallas colocadas frente a Palacio Nacional, lo que generó una columna de humo visible desde la Plaza de la Constitución.

La zona había sido reforzada desde antes de la movilización con estructuras metálicas para proteger Palacio Nacional y otros edificios del primer cuadro de la capital ante la marcha del 2 de octubre. Las vallas también fueron colocadas en distintos puntos del Centro Histórico.

⭕📣 Encapuchados del "Bloque Negro" buscan derribar las vallas que rodean Palacio Nacional; lanzan petardos, bengalas y piedras hacia el interior. El "Bloque Negro" prende fuego a las vallas colocadas en el frente de Palacio Nacional.



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¿Qué pasó durante la marcha del 2 de octubre?

La movilización principal fue convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y partió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con destino al Zócalo capitalino.

El recorrido contempló el paso por Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, antes de llegar a la Plaza de la Constitución, donde estaba previsto un mitin.

A lo largo del recorrido se registraron distintas expresiones de protesta. En Eje Central, por ejemplo, también se reportaron actos de vandalismo atribuidos a integrantes del llamado “Bloque Negro”.

La tensión aumentó al llegar al Zócalo, particularmente frente a Palacio Nacional, donde los encapuchados dirigieron sus acciones contra las vallas que rodean el inmueble.

Hasta el momento, los hechos se desarrollan en el contexto de la movilización convocada para recordar el movimiento estudiantil de 1968 y exigir justicia por los hechos ocurridos el 2 de octubre de ese año.

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MSL