Marcha del 2 de octubre en CDMX: sigue aquí lo más destacado

Aniversario de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

La marcha del 2 de octubre de 2026 está por comenzar en la Ciudad de México, donde distintos contingentes se concentran este viernes para participar en la movilización conmemorativa por el 58 aniversario de los hechos ocurridos en Tlatelolco.

16:30 horas | Se suman jóvenes a la movilización

Colectivos de jóvenes, algunos con el rostro cubierto, se suman a la movilización con mantas y cartulinas en las que llevan distintas consignas, mientras avanzan como parte de la marcha del 2 de octubre bajo el llamado #2DeOctubreNoSeOlvida.

Asimismo, líderes del Consejo General de Huelga (CGH) llegan al punto de concentración para participar en la marcha conmemorativa por los 58 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y dar inicio al recorrido rumbo al Zócalo capitalino.

16:00 horas | Inicia la movilización conmemorativa por el 58 Aniversario

A minutos de que inicie la movilización, los primeros grupos de manifestantes se concentran en los alrededores de Tlatelolco, donde portan pancartas y banderas mientras se alistan para avanzar hacia el Zócalo capitalino, en el marco de la conmemoración por los 58 años del 2 de octubre de 1968.

⭕ Entre banderas de Palestina y pancartas para exigir justicia, se preparan los diversos contingentes para partir con dirección al Zócalo capitalino, en la marcha conmemorativa de 58 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco



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Da inicio la marcha por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968 ya comenzó en Tlatelolco. Los primeros contingentes partieron de la Plaza de las Tres Culturas y avanzan rumbo al Zócalo capitalino, por lo que ya se presentan las primeras afectaciones a la circulación en la zona.

Marchan en la CDMX por la matanza de Tlatelolco

La movilización principal está convocada para iniciar alrededor de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y avanzar hacia el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la ruta prevista, los manifestantes avanzarán por avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Durante la tarde se esperan cierres y afectaciones viales conforme los contingentes avancen, principalmente en las calles y avenidas que forman parte del recorrido, así como en los accesos al Centro Histórico.

Integrantes del Comité 68 encabezaron el contingente, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene un operativo para atender la movilización y las posibles afectaciones a la circulación.

En La Razón te contamos, minuto a minuto, cómo avanza la marcha del 2 de octubre en CDMX, qué calles presentan cierres, por dónde se desplazan los contingentes y cuáles son las alternativas viales.

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MSL