Marcha 2 de octubre en CDMX: Ruta, horario, calles cerradas y alternativas viales

Fotografía de archivo de una marcha por el aniversario del 2 de octubre, en CDMX.

Colectivos, estudiantes y otras organizaciones marchan el 2 de octubre de cada año para recordar el episodio conocido como la Masacre de Tlatelolco, ocurrido un día como hoy, pero de 1968, que se ha convertido en uno de los sucesos más oscuros de la historia contemporánea del país.

Este 2026, la Masacre de Tlatelolco cumple 58 años. Como cada 2 de octubre, se prevé una marcha de gran magnitud en la zona Centro de la Ciudad de México, la cual terminará en el Zócalo.

Cada año, colectivos marchan para recordar la Masacre de Tlaltelolco. ı Foto: Cuartoscuro

Además de por la memoria de la Masacre del 2 de octubre, se marchará por otras causas este viernes, entre ellas, el “Halconazo” de 1971, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y otros episodios históricos por los que se sigue exigiendo justicia.

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Ruta, horario, calles cerradas y alternativas viales por marcha del 2 de octubre en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la marcha de este lunes con motivo del aniversario 58 de la Masacre de Tlatelolco irá desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino, y comenzará a las 16:00 horas.

Se prevé que las primeras concentraciones de colectivos y manifestantes comiencen al menos dos o tres horas antes.

Aspecto de una manifestación por el aniversario de la Masacre de Tlatelolco, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

La SSC-CDMX estimó que la posible ruta de la manifestación será:

Punto de salida : Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco)

Avance hacia el sur por Eje Central Lázaro Cárdenas

Incorporación en 5 de mayo para ingresar al Zócalo

Punto final: Zócalo de la Ciudad de México

Por lo anterior, la SSC-CDMX recomienda las siguientes alternativas viales:

Al Norte : Av. Manuel González

Al Sur : Av. José María Izazaga y Av. Dr. Río de la Loza

Al Poniente : Av. de los Insurgentes y Av. Chapultepec

Al Oriente: Eje 1 Oriente

Ruta estimada de la marcha por el 2 de octubre de 1968. ı Foto: SSC-CDMX

De acuerdo con la autoridad capitalina, se prevé una afluencia de ocho mil asistentes, además de que, explicó, “no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración”, lo que podría afectar la circulación en vialidades cercanas.

Además de la marcha, se llevarán a cabo concentraciones en otros puntos de la Ciudad, incluidos los planteles educativos de bachillerato y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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