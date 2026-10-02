Dio la M. Contreras de Quijano 114 mdp a empresas hermanas

Entre 2021 y 2024, la administración del entonces alcalde de Magdalena Contreras, el priista Luis Gerardo Quijano Morales, entregó más de 114 millones de pesos a una tríada de empresas hermanas, las cuales operaron bajo la administración de dos personas con negocios en común: María de los Ángeles Ortiz Ortiz y Miguel Ángel Liceaga Galván, para obtener contratos.

Las firmas Mazare Construcciones, S.A. de C.V., Tenedora Inmobiliaria Vacacional, S.A. de C.V., y Bayca Obras y Proyectos, S.A. de C.V., recibieron por parte de la demarcación un mínimo de 46 contratos totales mediante presuntas licitaciones simuladas, adjudicaciones directas y hasta concursos sin competidores.

El dato: En mayo de 2024, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Fiscalía local a investigar presuntos actos de corrupción en contra de obra pública en M. Contreras.

El 25 de octubre de 2023, la alcaldía lanzó una licitación pública para la adquisición de luminarias solares correspondientes al ejercicio del presupuesto participativo de la zona.

A dicha competencia (LMC/CIR/DGAF/DRMAS/SAA/UDA/016/2023), se presentaron cuatro proveedores. Los primeros dos fueron Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V., y Assad Zavala Construcciones, S.A. de C.V. Adicionalmente, la licitación tuvo la presencia de Tenedora Inmobiliaria Vacacional, S.A. de C.V. y Mazare Construcciones, S.A. de C.V.

La red ı Foto: Especial

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, los gobiernos e instituciones tienen prohibido celebrar contratos con firmas que coincidan en una licitación o invitación restringida y que compartan socios o representantes legales.

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La Razón consultó documentos de las asociaciones en el Registro Público del Comercio (RPC) y observó que las últimas dos mencionadas están vinculadas por medio de Ortiz Ortiz y Liceaga Galván.

Los papeles detallan que Mazare Construcciones, S.A. de C.V., cuya única administradora es Ortiz Ortiz, se conformó el 13 de octubre de 2009 en Veracruz, pero entre ese año y 2024 modificó su constitución para cambiar sus operaciones.

Entre los cambios hay uno de domicilio fiscal hacia la Ciudad de México y la designación de un nuevo representante en la figura de Miguel Ángel Liceaga Galván.

A su vez, otro documento emitido en 2022, revela que Ortiz Ortiz adquirió poderes de administración dentro de la empresa Tenedora Inmobiliaria Vacacional, S.A. de C.V., que acumuló 20 contrataciones con el gobierno del exalcalde del PRI.

Las operaciones de esta firma también involucran a Liceaga Galván, quien, de acuerdo con oficios emitidos en 2019, fungió como representante y/o delegado.

La alcaldía encabezada por Quijano Morales revisó las propuestas de las firmas y determinó que la mejor fue la de Mazare Construcciones, S.A. de C.V., por lo que le dio el contrato número LMC/DGAF/DGJYG/IR/091/2023 por un mínimo de 362 mil 331 pesos y un monto máximo de tres millones 623 mil 317 pesos.

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Según la descripción de la empresa, cada luminaria de la marca Mundo Lúcido para exteriores con luz led de 200 watts, panel solar, control remoto y medidas de 54 x 22 x 6.5 centímetros, tuvo un costo de nueve mil 802 pesos en 2023.

Actualmente, aun con la inflación de la moneda nacional, lámparas de la misma marca y con características casi idénticas (200 watts, panel solar, luz led para exteriores y medidas de 70 x 24 x 8 centímetros), se ofertan en sitios como MercadoLibre a costos máximos de dos mil 100 pesos; es decir, 78.58 por ciento más baratas que las adquiridas.

Ésta no fue la única ocasión en la que ambas asociaciones coincidieron en una licitación, ya que en la de 2024 con folio AMC-DGODU-045-2024 nuevamente participaron junto a otra empresa.

En esa ocasión, el monto en juego fue de siete millones 279 mil 996 pesos, los cuales se adjudicaron a Mazare Construcciones, S.A. de C.V., para dar mantenimiento a infraestructura deportiva en la demarcación priista.

Durante el periodo analizado, Mazare Construcciones, S.A. de C.V., obtuvo un total de 24 convenios, de los cuales 16 fueron por adjudicación directa; siete por licitación pública, dos de ellos contra su firma hermana y en cinco más no llegaron representantes de empresas; una por invitación a tres o más proveedores. En éstos últimos participó sola.

En el caso de Tenedora Inmobiliaria Vacacional, S.A. de C.V., ésta tuvo 15 contratos por adjudicación directa y cinco por procesos públicos. El monto mínimo que sumaron las dos firmas con 44 convenios ascendió a 104 millones 691 mil 612 pesos.

OTRA PARTICIPANTE. Además de las dos empresas antes mencionadas, Bayca Obras y Proyectos, S.A. de C.V., también fue beneficiada por el gobierno priista. Lo que tienen en común las tres es su relación con Liceaga Galván, pues en ésta era representante, según un documento de asamblea emitido por el RPC en 2023.

Si bien es cierto esta última sociedad anónima no participó en licitaciones públicas junto a sus dos hermanas, la alcaldía le adjudicó de manera directa hasta nueve millones 824 mil 760 pesos por dos contratos firmados entre octubre de 2021 y enero de 2022.

A raíz de esto, la numeralia total que las empresas ligadas a Miguel Ángel Liceaga Galván obtuvieron bajo el liderazgo del priista Quijano Morales un monto mínimo de 114 millones 516 mil 372 pesos y un máximo de 130 millones 761 mil 239 pesos.