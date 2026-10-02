Ajustan la verificación a negocios

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó su nuevo modelo de verificación administrativa para regularizar a establecimientos mercantiles, principalmente los de bajo impacto, la cual destaca por el despliegue de 300 elementos del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), quienes portarán videocámaras para grabar las actuaciones de los servidores y evitar actos de corrupción.

En conferencia, la mandataria capitalina dijo que el objetivo de la medida llamada Código Avisa no es sancionar en primera instancia, sino que los comercios con quejas vecinales corrijan sus labores para cumplir con la ley. Esto se hará por medio de avisos de apercibimiento y en caso de reiteraciones se aplicará la suspensión.

“Los procesos de verificación administrativa, generalmente después de la suspensión, se llega a la clausura y a veces, si no tienen asesoría los negocios, pueden pasar muchos días para restablecerse, y eso puede empujar a que los negocios ya dejen de ser negocios, porque pasa mucho tiempo sin poder resolver sus problemas”, comentó.

De acuerdo con el Invea, los locales de bajo impacto, como tiendas, mecánicos y cafeterías, en caso de quejas tendrán tres avisos de apercibimiento, si no serán suspendidos.

Los de mediano impacto, como restaurantes, salones de fiestas, entre otros, que tienen límites de horario y venta de alcohol, entre otras restricciones para operar, tendrán sólo dos avisos antes de su cierre; los de alto impacto, como bares y antros, una advertencia.

Brugada Molina reiteró que el objetivo es proteger el empleo y la actividad económica de los pequeños negocios, al evitar suspensiones o clausuras por incumplimientos subsanables.

La mandataria local presentó cinco acciones contra la corrupción en las verificaciones, entre ellas, órdenes digitales autentificables; exámenes de confianza permanente y credenciales inteligentes con QR para el personal del Invea, y nuevos uniformes y cámaras corporales.