En GAM, histórica baja de delitos de alto impacto

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, anunció que busca cerrar sus primeros tres años de administración con una patrulla propia para cada una de sus 230 colonias, como parte del reforzamiento de su estrategia de seguridad, la cual ha dado como resultado una reducción de 75.4 por ciento de los delitos de alto impacto entre 2018 y 2026.

Durante un evento para dar a conocer el resultado anual de la mesa para la construcción de la paz en la demarcación, el funcionario local señaló que entre 2015 y 2018 el promedio de delitos de alto impacto fue de 12.7 casos diarios, mientras que 2018 alcanzó el máximo de ese periodo, con seis mil 306 delitos, equivalentes a 17.3 diarios.

El Dato: La alcaldía suma la construcción de más de 100 kilómetros de Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza, los parques Edén, entre otras obras, a las acciones de seguridad.

Para el periodo de 2019 a 2024, indicó que el promedio fue de 10.4 delitos de alto impacto por día. En cuanto a su administración, señaló que en 2024 se contabilizaron mil 737 delitos de alto impacto y que, en 2026, hasta el corte presentado, sumaban mil 435.

Asimismo, destacó que las acciones de seguridad en la demarcación han dado como resultado una reducción de los homicidios, pues mientras en 2024 se registraron 94, para 2025 fueron 82 y en lo que va del presente año, 60. Frente a los 244 registrados en 2018, sostuvo que existe una baja cercana a 75 por ciento.

“Cuando hablamos de un homicidio, no hablamos simplemente de una cifra o de una estadística. Hablamos de vidas, hablamos de familias, de personas que queremos y debemos proteger”, afirmó.

28 Por ciento bajaron los ilícitos de alto impacto en dos años

El alcalde atribuyó los resultados a una estrategia denominada “seguridad con bienestar social”, que combina el fortalecimiento policial con acciones en espacios públicos, iluminación, deporte, cultura y programas dirigidos a jóvenes.

Lozano Reynoso sostuvo que, pese a estos resultados, la estrategia no debe relajarse, y que la Mesa para la Construcción de la Paz revisa diariamente la incidencia delictiva para identificar cambios en las zonas donde se registran delitos.

El alcalde también afirmó que el objetivo en la materia es continuar fortaleciendo la presencia territorial y la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército.

Además, el funcionario capitalino mencionó que el territorio que administra, actualmente cuenta con más de 100 patrullas propias, las cuales se suman a las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignadas a los cuadrantes de la alcaldía.

“Nosotros tenemos la meta de que antes de terminar nuestros primeros tres años cerremos con una patrulla, de la propia alcaldía, por cada una de las 230 colonias de nuestra demarcación.

“Si hoy tenemos 100, tendremos que ir por 200 para que cada colonia tenga su misma patrulla”, sostuvo ante vecinos, así como ante elementos de la fuerza policial y de las Fuerzas Armadas.

Lozano Reynoso explicó que el incremento de unidades busca mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, y dividir las tareas de patrullaje y detección de objetivos prioritarios.

EN PICADA ı Foto: Especial

Además, el morenista anunció que en las próximas semanas presentará una nueva Fuerza Centinela de la alcaldía, integrada por patrullas con drones para reforzar la vigilancia desde el aire.

De acuerdo con el alcalde de Gustavo A. Madero, estas unidades de patrulla-dron permitirán atender situaciones como la localización de niñas y niños extraviados y la vigilancia de espacios públicos. Aseguró que un dron puede llegar hasta 10 veces más rápido que una patrulla.

El reforzamiento de la vigilancia forma parte de la estrategia que la autoridad denominó Seguridad con Bienestar Social, con la que, dijo, su administración busca combinar presencia policial, tecnología y recuperación de espacios públicos.

Como parte de esta estrategia, informó que la alcaldía construyó un centro de inteligencia con sistemas de detección de rostros, conteo y detección de placas, además de mil 500 tótems de seguridad y cuatro mil 500 cámaras.