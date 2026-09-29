Sheinbaum: Avances en caso Ayotzinapa no son invento; no se cerrará hasta encontrar la verdad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió los avances dados a conocer en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales sostuvo que no son un “invento” ya que derivan de hallazgos científicos de la investigación que, aseguró, no se dará por concluida hasta que se encuentre la verdad del caso.

Al abordar los nuevos resultados de las indagatorias expuestos este lunes, la mandataria federal resaltó que su administración decidió no continuar bajo los indicios anteriores y eso es lo que ha permitido dar con 30 nuevos presuntos implicados.

“Y ahora nuevos detenidos, 30 nuevos detenidos por estas nuevas líneas de investigación. Entonces no se descarta nada, pero cuando entramos tomamos la decisión de no seguir por las mismas ¿Cuáles eran esas vías? Principalmente los testigos. Muchos de ellos delincuentes. Esas eran las principales líneas de investigación que se seguían”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Por ello, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo, se dieron a la tarea de ahondar en las conexiones de todas las llamadas telefónicas de aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, que fue lo que permitió encontrar a más presuntos involucrados, como lo son los propietarios de una funeraria y del Servicio Médico Forense, así como policías y miembros de la delincuencia.

“Esa es una línea de investigación que continúa, pero es muy relevante y es con datos científicos. No es un invento, no es alguien que dijo, no son testigos, son llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada de personas involucradas o que está probados que estuvieron involucradas con la detención de los estudiantes esa noche, con una funeraria y un médico. Toda la familia de la funeraria está detenida y el médico está detenido”, declaró en su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo también respaldó el trabajo realizado desde la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República y la Subsecretaría de Derechos Humanos, al comentar que el trabajo ha sido pulcro.

Frente a los reclamos de las familias de los estudiantes, que acusan que se les ha ocultado información, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las madres y padres han recibido toda la información con inmediatez.

“Esa es una línea de investigación, que lo han estado haciendo con mucha pulcritud, toda la investigación se les ha estado informando a madres y padres de familia de este proceso desde el primer momento”, sostuvo.

En el cuestionamiento a las versiones del caso que resultaron apócrifas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a la periodista Anabel Hernández de ‘usar’ como testigo a José Ulises Bernabé García, juez en la policía municipal de Iguala, Guerrero, para afirmar que los normalistas desaparecidos jamás estuvieron en el juzgado de la barandilla, donde sí se encontraron evidencias de la presencia de los estudiantes.

“El principal juez de la barandilla se fue a Estados Unidos. Estamos pidiendo su extradición. ¿Quién fue quién utilizó como testigo -y lo voy a decir- en Estados Unidos para decir que los estudiantes no estuvieron en la barandilla? Anabel Hernández. Y hay pruebas de la Fiscalía que sí estuvieron en las barandillas. Ahora, científicas. Esa es otra línea muy importante que se deriva de una línea de investigación de los teléfonos de los jóvenes que aparece uno en manos de una persona que todavía no sabe cómo fue y otra que aparece en ese juzgado”, dijo.

Respecto a las extradiciones que no se han obtenido, de otros exfuncionarios involucrados, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en el caso de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy refugiado en Israel, comentó que la FGR ha hecho cambios para acelerar el proceso, pero finalmente no ha habido resultados porque México e Israel no tienen un acuerdo de extradición.

“Cuando no hay acuerdo de extradición, depende mucho de las autoridades de Israel. Pero incluso personalmente le envié una carta no al primer ministro, sino al presidente de Israel solicitando sus gestiones. Eso fue prácticamente cuando entramos, para que pudiera orientar al poder judicial para su extradición. Él nos contestó que había planteado esto al poder judicial, pero que salía fuera de su de su marco de actuación”, dijo.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, comentó que se han enviado hasta seis mil cuartillas, traducidas al inglés y hebrero, al gobierno israelí sobre el caso, pero hasta ahora no ha habido una conclusión ante la solicitud.

Aclaró que el hallazgo de restos dentro de instalaciones del Semefo no coincide con los estudiantes, pero sí con otro resto encontrado en Taxco en 2021.

“Ese resto humano, ese cuerpo humano, que estaba inhumado y enterrado en el SEMEFO no corresponde a uno de los estudiantes. Es de los que ya se terminó de analizar. Hasta el momento ninguno ha dado positivo con el ADN de los jóvenes desaparecidos”, aclaró.

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