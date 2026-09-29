EU sanciona a red ligada al Cártel de Sinaloa; incluye a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar

Imagen temática sobre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 46 personas físicas y morales, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en una nueva acción contra una presunta red de corrupción y narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados aparecen Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, identificados por el gobierno estadunidense como operadores políticos dentro de una red que, de acuerdo con OFAC, habría proporcionado protección y facilitado las operaciones de Los Mayos en la entidad. Mendívil García fue además identificado como exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

Tras esta medida, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), luego de realizar un análisis de la información financiera disponible en México.

La UIF explicó que, después de conocer la designación de OFAC, comenzó el análisis de la información financiera correspondiente a las 21 personas físicas y 25 morales incluidas en la acción.

Durante esa revisión, se identificaron operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades que habían sido reportadas por instituciones financieras.

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FGR