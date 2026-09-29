Senado discute reforma para exigir nacionalidad mexicana única a Presidencia, gubernaturas y CDMX

Aspecto de una sesión del Senado de la República.

El Pleno del Senado de la República inició la discusión del dictamen que propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La minuta, enviada por la Cámara de Diputados y previamente aprobada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, plantea que quienes busquen estos cargos sean mexicanos por nacimiento y no tengan ni adquieran otra nacionalidad.

Renunciar jurídicamente a segunda nacionalidad no implica renunciar a raíces o identidad, se aclaró en la sesión. ı Foto: La Razón (Canva)

En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

TE RECOMENDAMOS: Paquete Económico 2027 Cámara de Diputados alista comparecencia de Hacienda

Renunciar a segunda nacionalidad no implicar renunciar a raíces e identidad, aclaran

El senador Saúl Monreal Ávila, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el dictamen.

Monreal sostuvo que la reforma establece un requisito específico para quienes pretendan encabezar alguno de los poderes ejecutivos señalados.

Saúl Monreal Ávila presenta ante el Pleno el dictamen sobre nacionalidad mexicana única. ı Foto: Captura de video

“La regla es clara: quien aspira a encabezar alguno de estos poderes ejecutivos deberá ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad”.

El legislador distinguió entre nacionalidad, ciudadanía e identidad y señaló que la existencia de una doble nacionalidad no debe confundirse con la identidad cultural o familiar de una persona.

“La nacionalidad expresa el vínculo jurídico político que relaciona a una persona con el Estado; nada tiene que ver con raíces, cultura o identidad”.

Ante las críticas a la propuesta, Monreal afirmó que renunciar jurídicamente a una nacionalidad extranjera no significa modificar la historia personal, familiar o cultural de quien lo haga.

Saúl Monreal Ávila presenta ante el Pleno el dictamen sobre nacionalidad mexicana única. ı Foto: Captura de video

“Renunciar jurídicamente a una nacionalidad extranjera no cambia dónde nació una persona, quiénes son sus padres, cuál es su historia familiar o cuáles son sus raíces culturales”.

Vincula propuesta con la defensa de la soberanía nacional

El senador señaló que, desde su perspectiva, el debate debe centrarse en los requisitos de elegibilidad para determinadas responsabilidades públicas y no en la identidad de quienes tienen doble nacionalidad.

“Hay que discutir la reforma en el terreno jurídico correcto: es el requisito de elegibilidad para un cargo del máximo interés nacional, no la supresión de la historia personal de quien aspira a ocuparlo”.

Al concluir su intervención, Monreal vinculó la propuesta con la soberanía nacional.

“Hoy es un día importante porque hoy protegemos nuestra soberanía nacional ante cualquier injerencia desde un espacio como las gubernaturas, la Jefatura de la Ciudad de México y la Presidencia de la República”.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am