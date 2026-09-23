Avanza en comisiones del Senado reforma de nacionalidad única para presidencia y gubernaturas

Sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 12 de agosto de 2026.

Con 23 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este miércoles el dictamen de reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para ejercer la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen fue aprobado con el respaldo de Morena y sus aliados, mientras que las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, al considerar que la reforma puede afectar derechos de mexicanos con doble nacionalidad y, en el caso de la oposición, cuestionar el procedimiento acelerado con el que fue procesada la iniciativa.

La minuta fue aprobada el pasado 22 de septiembre por la Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República para su análisis.

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y será analizado y votado en el Pleno del Senado el próximo martes.

Oposición acusa ‘regresión en materia de derechos humanos’

Durante la discusión, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la rapidez con la que fue procesada la minuta y sostuvo que el Senado está dejando de lado otros asuntos pendientes.

“Se está legislando de facto con una urgencia que formalmente no existe”, afirmó. Recordó que la iniciativa fue aprobada por los diputados apenas la noche anterior y ya se encontraba dictaminada en ambas comisiones.

“Mientras detenemos todo para dictaminar y discutir en tiempo récord lo que llegue de la Presidencia, hay decenas de iniciativas de todos los grupos parlamentarios que llevan meses y algunas quizás hasta más de un año esperando ser dictaminadas” Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano



Colosio Riojas también advirtió que la medida puede afectar a mexicanos nacidos en el extranjero que cuentan con doble nacionalidad.

Aliados defienden iniciativa por soberanía nacional

En contraste, el senador Alejandro González Yáñez, del Partido de Trabajo (PT), defendió el proyecto y sostuvo que la discusión central es la soberanía nacional.

El petista anunció el respaldo de su bancada: “Por supuesto que la bancada completa del PT va a votar a favor y lo hacemos con convicción, a conciencia”.

Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota sostuvo que la reforma representa una afectación a derechos de los mexicanos en el exterior y cuestionó que se ignore la opinión de organizaciones y federaciones migrantes.

Marko Cortés Mendoza, del PAN, también anunció el voto en contra y calificó la reforma como “una regresión en materia de derechos humanos”. Señaló que Acción Nacional no acompañaría el proyecto “por justicia con los migrantes” y recordó que millones de mexicanos mantienen vínculos con Estados Unidos.

En la misma línea, el priista Rolando Zapata Bello sostuvo que los argumentos expuestos por su bancada apuntan a un menoscabo de derechos adquiridos y cuestionó el contexto político en el que se impulsa la reforma.

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