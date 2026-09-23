Casi un millón de jóvenes participan en jornada de arte del IMJUVE

Las dinámicas de integración comunitaria y despliegue territorial en las 32 entidades fueron coordinadas por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

Más de 987 mil jóvenes se reunieron en plazas públicas, escuelas y canchas de las 32 entidades federativas para participar en una jornada nacional de expresión artística y cultural convocada por autoridades federales.

La iniciativa desplegó 5 mil 238 puntos de encuentro a lo largo del territorio nacional, permitiendo que juventudes del norte, centro y sur de la República compartieran reflexiones sobre el significado de la patria.

Durante las actividades, las y los asistentes diseñaron mosaicos colectivos en los que plasmaron elementos distintivos de la identidad mexicana, desde la bandera y el Escudo Nacional hasta figuras tradicionales como Quetzalcóatl y la silueta del mapa del país.

TE RECOMENDAMOS: Sin cambios Avanza en comisiones del Senado reforma de nacionalidad única para presidencia y gubernaturas

Las intervenciones urbanas transformaron espacios comunitarios en escenarios de convivencia pacífica y diálogo intergeneracional. En cada localidad, los gráficos reflejaron las diversas formas de entender las tradiciones locales y la pertenencia nacional.

Voceros del Instituto Mexicano de la Juventud señalaron que el encuentro buscó trascender la muestra plástica para convertirse en un canal directo de integración comunitaria entre sectores juveniles de diferentes regiones.

El despliegue logístico requirió la labor coordinada de múltiples dependencias del Gobierno de México, entre las que destacan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar.

Las facilidades logísticas y de recintos públicos contaron con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar. ı Foto: Especial.

Estas instituciones facilitaron recintos educativos y espacios públicos para garantizar una convocatoria abierta en municipios urbanos y rurales del país, promoviendo la cohesión social mediante el trabajo en equipo.

La actividad se enmarca en el programa oficial Jóvenes Transformando México, una directriz gubernamental orientada a situar a las nuevas generaciones como actores centrales en los procesos de desarrollo social en sus comunidades.

Con esta estrategia, impulsada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México busca fortalecer la participación ciudadana juvenil e incentivar el arraigo cultural en todo el territorio.

La jornada concluyó con la exhibición simultánea de las obras comunitarias en las plataformas digitales del organismo, consolidando un registro visual de la diversidad cultural y el orgullo patrio de la juventud mexicana.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR