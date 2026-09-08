Segob suma miles de armas retiradas; amplía acciones de prevención entre jóvenes

Más de 13 mil armas de fuego han salido de circulación mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz desde el inicio de la actual administración, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria presentó un balance del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que concentra acciones de prevención, oportunidades para jóvenes y presencia institucional en comunidades.

Según la titular de Gobernación, entre el 1 de octubre de 2024 y este 8 de septiembre, la población entregó 13 mil 157 armas a cambio de dinero en efectivo, bajo un mecanismo anónimo. A esa acción se suma el intercambio de juguetes bélicos por artículos educativos, una vertiente dirigida principalmente a niñas, niños y adolescentes. “La seguridad es fruto de la justicia”, sostuvo Rodríguez Velázquez al vincular estas medidas con la política federal de prevención.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Como parte del despliegue territorial, las dependencias federales realizan visitas casa por casa para identificar las condiciones que enfrentan las juventudes y articular respuestas según sus necesidades, entorno y aspiraciones. Las ferias de paz funcionan como enlace entre instituciones y comunidades para acercar trámites y servicios, entre ellos la expedición de CURP, actas de nacimiento y otros documentos de identidad.

Por otra vía, el Tianguis del Bienestar ha llegado a 830 localidades de 35 municipios y ha beneficiado a casi 446 mil personas con la entrega gratuita de más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas. La semana pasada, el programa llevó apoyos a San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer, Xicotlán y Tula, comunidades del municipio de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero.

A la estrategia preventiva se incorporan acciones dirigidas a mantener a adolescentes y jóvenes dentro de espacios educativos. Rodríguez Velázquez señaló que el Gobierno federal construye, amplía y transforma bachilleratos en todo el país con una meta de 400 mil nuevos lugares. “El lugar de nuestros jóvenes está en las aulas”, afirmó durante la presentación.

Dentro de esa política también comenzaron a operar los primeros 60 centros México Imparable, espacios gratuitos enfocados en deporte, cultura y salud mental. En 34 de ellos ya se efectuaron asambleas informativas con una asistencia acumulada superior a 19 mil personas, con el propósito de dar a conocer las actividades disponibles para la población juvenil.

Sobre la incorporación al empleo, la secretaria detalló que Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 416 mil participantes que acceden a capacitación, formación práctica y desarrollo de competencias técnicas y profesionales. El programa forma parte de las acciones con las que el Gobierno busca ampliar alternativas laborales para sectores que aún no ingresan al mercado de trabajo.

Respecto de las actividades deportivas, Boxeando por la Paz registra más de 31 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos de manera gratuita. El Instituto Mexicano de la Juventud también desarrolla tequios, murales, encuentros culturales y ejercicios físicos en distintas entidades, además de haber constituido mil 837 comités de jóvenes por la transformación.

Frente a las próximas actividades nacionales, Gobernación convocó a participar el 23 de septiembre en la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación. La Secretaría de Cultura mantiene además el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, mientras que el concurso México Canta tendrá su final este domingo en el Auditorio Nacional, con acceso mediante boletos gratuitos.

También se anunciaron próximas actividades de artes vivas, música y danza en Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. Para el 27 de septiembre, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, junto con organizaciones de baloncesto, convocó a la clase nacional Ponte Pila y Bota y Encesta.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez señaló que 53 instituciones participan en las acciones de atención a las causas y reportó que, durante los últimos dos años, 8.6 millones de personas han recibido servicios y trámites en todo el país. “Las juventudes no deben pedir como oportunidad aquello que les pertenece como derecho. Nuestra responsabilidad es abrirles caminos para que vivan con libertad, encuentren su vocación y sean felices”, concluyó.

Te puede interesar:

- Hugo Aguilar en informe: en la Corte “hay cambio real y verdadero”

- CSP: México no es colonia ni protectorado de nadie

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR