Se cuida gobernabilidad: reconoce y respalda CSP a Rosa Icela

LA MANDATARIA, ayer, en Palacio Nacional, observa la exposición de la titular de Segob.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de la Secretaría de Gobernación y de su titular, Rosa Icela Rodríguez, a quien reconoció por la coordinación que mantiene con distintas dependencias para atender conflictos sociales, desplazamiento, seguridad y programas de prevención.

“A veces esos trabajos que no se notan, es decir, que no generan grandes noticias en los medios, hablan de lo bien que se trabaja. Se cuida la gobernabilidad del país”, afirmó.

El Dato: Autoridades inhabilitaron más de 1,700 perfiles y retiraron 12,500 mensajes utilizados para reclutar a jóvenes por parte del crimen organizado mediante falsas ofertas de trabajo.

La mandataria federal recordó la atención a familias desplazadas en La Montaña de Guerrero. Explicó que desde el Gabinete de Seguridad se pidió a Rodríguez Velázquez coordinar la presencia de diversas secretarías en los municipios con mayores problemas, con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y del gobierno estatal.

LA TITULAR de Segob, Rosa Icela Rodríguez, ayer, en conferencia de prensa ı Foto: Especial

Atribuyó a Gobernación una función relevante en la atención de controversias sociales relacionadas con proyectos de infraestructura. Mencionó los trenes hacia el norte del país, Pachuca y Querétaro, donde la dependencia participa en mesas de trabajo con otras instituciones para resolver inconformidades y acercar acuerdos entre autoridades y comunidades.

Otro de los aspectos que resaltó fue su participación en la estrategia de atención a las causas, también extendió su reconocimiento al equipo que acompaña a Rodríguez Velázquez y mencionó el trabajo de las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas: “Es un trabajo permanente que ayuda muchísimo al país”.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que la labor de Rosa Icela Rodríguez es clave en del Gobierno federal. “Es un trabajo muy importante e indispensable para el país que realiza de una manera ejemplar”, afirmó.

1,265 víctimas han obtenido medidas de reparación integral

En su balance a propósito del Segundo Informe, la secretaria de Gobernación colocó la búsqueda de personas desaparecidas, la atención a víctimas y el retorno de familias desplazadas entre los principales ejes de acción de la Segob.

Dentro de ese recuento, destacó 10 medidas de la Estrategia Nacional de Búsqueda, acciones para reducir el rezago forense, así como mantener la atención directa a familiares y colectivos.

Rodríguez Velázquez señaló que el Gobierno busca garantizar que los reportes inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenten con datos de contacto completos y que cada caso tenga una carpeta de investigación. El plan contempla informar avances a las familias, reforzar las búsquedas en hospitales y centros de reclusión, así como desarrollar junto con la Fiscalía General de la República (FGR) un esquema de identificación humana.

La funcionaria añadió que la estrategia prevé ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mediante más personal y equipo especializado. Entre las medidas incluyó visitas a los estados, jornadas de atención con familias y colectivos, además de acciones destinadas a prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes a través de plataformas digitales.

Con relación al desplazamiento interno por diversos conflictos, la secretaria reportó acciones en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca. Desde el 12 de mayo, indicó, el Gobierno federal participa junto con autoridades guerrerenses en el Plan Maestro de La Montaña Alta y Baja, que atiende a habitantes de 19 comunidades de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán Tablas.

En esa región, la mayoría de las familias desplazadas retornó a sus localidades, de acuerdo con el balance de Rodríguez. La intervención incluye presencia permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, GN y Marina, además de electrificación, consultas médicas, alimentos, becas, capacitación y asistencia a productores. También continúan obras de caminos y viviendas.

Gobernación reportó 298 mesas de paz que reúnen a autoridades de los tres niveles para analizar condiciones locales, establecer acuerdos y definir acciones. Mantiene coordinación con más de dos mil 400 municipios para facilitar la aplicación de programas y políticas federales.

Sobre la construcción de paz, la funcionaria destacó recorridos casa por casa, Ferias de Paz, Tianguis del Bienestar, Sí al Desarme, Sí a la Paz y Jóvenes Transformando México. También incluyó el Plan Integral del Oriente del Estado de México, que comprende 10 localidades y busca atender rezagos con programas dirigidos a la población.

Al abordar el caso Ayotzinapa, la titular de Segob señaló que las investigaciones incorporaron nuevas metodologías, herramientas tecnológicas, análisis de información y búsquedas en campo. Expuso que estos trabajos aportaron elementos para abrir líneas que condujeron a detenciones y vinculaciones de personas que antes no habían sido investigadas. “En breve habrá un informe completo, pero decir que no habrá impunidad”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que el diálogo ha sido la vía para conducir la política interior y atender la protesta social; se garantizan las libertades de reunión, expresión, manifestación, culto y prensa, dijo.

Instruye gira con colectivos buscadores

| Por Elizabeth Hernández |

en su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una nueva gira territorial para atender a colectivos de búsqueda y pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) informar periódicamente sobre los avances en desapariciones; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, reportó la localización de más de 13 mil personas mediante acciones coordinadas.

Medina Padilla informó que los resultados provinieron de acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cruces de información, operativos en territorio, coordinación con los estados y la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, explicó que en esos encuentros presentará resultados, detallará el funcionamiento de la estrategia y revisará que cada registro cuente con una investigación ministerial y, cuando corresponda, con muestras de ADN para los procesos de identificación.

El Tip: La Segob recorrió con Harfuch el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, donde resaltaron el uso de tecnología y coordinación para agilizar la localización.

Frente a los señalamientos de algunos colectivos que aseguraron que no se sienten escuchados, las autoridades defendieron el diálogo sostenido desde abril del año pasado. El subsecretario de Derechos Humanos señaló que durante ese periodo atendieron a más de 300 personas y que las reuniones posteriores involucraron a alrededor de 400 colectivos y especialistas de organizaciones civiles.

Recordó que esas mesas derivaron en la revisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y en encuentros regionales realizados en Ciudad de México, Tlaxcala, Zacatecas y Tabasco. Gobernación aseguró que mantuvo reuniones cotidianas con familias y citó contactos recientes con agrupaciones de Veracruz y San Luis Potosí. Sheinbaum Pardo pidió, además, que la Segob presente avances sobre desapariciones cada 15 días o tres semanas.

Otro componente de la estrategia será la revisión técnica y científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Un grupo de especialistas analizará los expedientes para identificar aquellos que carecen de datos suficientes y definir el tratamiento que recibirán dentro del sistema de búsqueda. Cada registro deberá contar con una carpeta de investigación, de acuerdo con la reforma aprobada en julio de 2025.

El Gobierno también planteó un plan para reducir el rezago forense a partir de un diagnóstico de personas fallecidas sin identificar, el fortalecimiento de centros de resguardo y una mayor capacidad para procesar pruebas de ADN.

La Fiscalía General de la República (FGR) encabezará el trabajo junto con las 32 entidades y la CNB.

A esas medidas se sumaron 400 contrataciones realizadas durante el último año para fortalecer las capacidades de búsqueda del Gobierno.