Protestan por envío de paisanos a CA

En imagen de archivo, migrantes deportados abordan un avión militar de Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a que Estados Unidos mantenga el envío de connacionales deportados a países de Centroamérica, en lugar de trasladarlos directamente a México, y cuestionó que Washington recurra a ese mecanismo pese a la inconformidad planteada por su Gobierno: “No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, ninguna”.

En conferencia, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón, expuso: “Lamentablemente este mecanismo sigue. Tenemos datos de dos mil 900 mexicanos enviados a otros países, como Guatemala, Honduras, y 20 connacionales a Costa Rica”.

México ha hecho reclamos formales a EU mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. El titular del INM explicó que el diálogo permanecía abierto y expresó la expectativa de que Washington eliminará pronto esa modalidad de deportación.

También reconoció la colaboración de los países centroamericanos que recibieron a los connacionales deportados, y agradeció de manera expresa a Guatemala, Honduras y Costa Rica por la atención proporcionada mientras se organizaba el regreso hacia territorio nacional: “Reciben un trato humano que agradecemos de forma importante a los países que nos hacen favor de recibirlos”.

Para acelerar los retornos, la SRE activa a sus consulados en cuanto recibe información sobre un nuevo traslado. El personal diplomático contacta a los mexicanos deportados, mientras el INM coordina con sus contrapartes locales la salida desde Guatemala y Honduras hacia la frontera sur.