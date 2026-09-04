CSP expresa rechazo

Protestan por envío de paisanos a CA

Sheinbaum rechazó que EU envíe mexicanos deportados a Centroamérica y señaló que no existe razón para hacerlo; INM reportó 2 mil 900 connacionales trasladados

En imagen de archivo, migrantes deportados abordan un avión militar de Estados Unidos
En imagen de archivo, migrantes deportados abordan un avión militar de Estados Unidos Foto: Reuters
Por:
Elizabeth Hernández

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a que Estados Unidos mantenga el envío de connacionales deportados a países de Centroamérica, en lugar de trasladarlos directamente a México, y cuestionó que Washington recurra a ese mecanismo pese a la inconformidad planteada por su Gobierno: “No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, ninguna”.

En conferencia, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón, expuso: “Lamentablemente este mecanismo sigue. Tenemos datos de dos mil 900 mexicanos enviados a otros países, como Guatemala, Honduras, y 20 connacionales a Costa Rica”.

México ha hecho reclamos formales a EU mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. El titular del INM explicó que el diálogo permanecía abierto y expresó la expectativa de que Washington eliminará pronto esa modalidad de deportación.

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También reconoció la colaboración de los países centroamericanos que recibieron a los connacionales deportados, y agradeció de manera expresa a Guatemala, Honduras y Costa Rica por la atención proporcionada mientras se organizaba el regreso hacia territorio nacional: “Reciben un trato humano que agradecemos de forma importante a los países que nos hacen favor de recibirlos”.

Para acelerar los retornos, la SRE activa a sus consulados en cuanto recibe información sobre un nuevo traslado. El personal diplomático contacta a los mexicanos deportados, mientras el INM coordina con sus contrapartes locales la salida desde Guatemala y Honduras hacia la frontera sur.

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