Buscan trazabilidad en gasolinas contra huachicol y recaudar más; ambas vía IEPS

El Gobierno federal incorporará al Paquete Económico de 2027 una propuesta para dar trazabilidad al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a combustibles, desde su importación hasta la venta en gasolineras.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la medida como una herramienta para combatir la evasión fiscal y los casos de huachicol que todavía detectan las autoridades.

El Dato: Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se detectaron 3,109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en hidrocarburos que buscaban evadir 4,600 millones de pesos.

La iniciativa busca que el pago realizado al ingresar el producto al país pueda seguirse a través de las distintas etapas de distribución hasta llegar al expendio final. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabaja en las adecuaciones necesarias para instrumentar ese control, aunque la mandataria anticipó que el sistema no podrá entrar en operación de forma inmediata.

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“Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad. Eso nos va a ayudar mucho con el tema que ha disminuido mucho, pero todavía se presentan casos de huachicol”, afirmó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.

Con ese esquema, la autoridad fiscal pretende contar con información que permita relacionar el gravamen cubierto durante la importación con las operaciones posteriores de comercialización. La Presidenta aclaró que no se trata de crear una contribución adicional, sino de fortalecer el seguimiento de un impuesto que ya forma parte del régimen aplicado a estos productos.

“El IEPS que pagas a la hora de importación puede tener trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera; en eso está trabajando el SAT. No puede ser de inmediato porque tiene que adecuarse, pero les adelanto”, explicó.

Y añadió: “Les puedo adelantar que es una de las nuevas propuestas con

el mismo impuesto, pero que se combata la evasión fiscal, así como que se paguen impuestos”.

Además de la vigilancia sobre combustibles, el combate a la evasión ocupará un lugar central dentro de las modificaciones que acompañarán el proyecto económico del próximo año. La Presidenta de la República reconoció que persisten operaciones vinculadas con empresas factureras, pese a una reducción de esas prácticas, y sostuvo que el propósito es lograr que quienes incumplen sus responsabilidades tributarias paguen lo correspondiente.

Sin revelar el resto de las medidas, la titular del Ejecutivo señaló que el SAT ha mantenido acciones contra quienes buscan eludir al fisco. El paquete, indicó, contendrá distintos mecanismos relacionados con ese objetivo, pero evitó precisar si contempla mayores sanciones o nuevas facultades para la autoridad recaudadora.

La mandataria tampoco confirmó que la propuesta fiscal descarte por completo nuevos impuestos para el próximo año. Ante una pregunta expresa sobre ese punto pidió esperar a la presentación de la próxima semana. La única precisión que hizo fue sobre la trazabilidad del IEPS, a la que excluyó de cualquier incremento o creación tributaria.

“Esencialmente (consiste en) disminuir la evasión, ese es el objetivo; lamentablemente, todavía sigue habiendo problemas (...) de factureras y de evasión al fisco; entonces lo que queremos, bajo distintos mecanismos, es garantizar que no haya evasión”, expresó la Presidenta.

También anticipó que el paquete tendrá un componente legislativo más amplio de lo habitual. Al referirse a la agenda que enviará al Congreso, señaló que incluirá más leyes de las que normalmente acompañan la propuesta anual, aunque reservó su contenido para la explicación formal que ofrecerá el Gobierno después de la entrega.

El Ejecutivo remitirá el paquete económico al Congreso el próximo martes 8 de septiembre. Un día después, funcionarios federales explicarán las reformas, instrumentos fiscales y demás disposiciones incluidas en el proyecto. En esta fecha también deberán conocerse los detalles técnicos del sistema de trazabilidad y las medidas dirigidas a reducir la evasión.

Sin testamento político; apuesta por reputación

| Por Elizabeth Hernández |

Una propiedad, las regalías de un libro y una decisión familiar dieron pie a una revelación personal de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria aseguró que sólo conserva un departamento, pues ha optado por heredar en vida a sus hijos, aunque descartó preparar, hasta ahora, un “testamento político”.

El tema apareció a partir de una pregunta sobre el legado que pretende dejar al concluir su trayectoria pública. Como referencia, se mencionó el testamento de Andrés Manuel López Obrador y su rechazo a que calles, escuelas, hospitales o monumentos lleven su nombre.

“No tengo listo mi testamento”, dijo antes de explicar el criterio que ha seguido con la mayoría de sus bienes. “Realmente, pues, estoy heredando en vida a mis hijos. Así pienso”.

23 meses lleva en el cargo la Presidenta Sheinbaum

Dentro de esa decisión incluyó también los ingresos obtenidos por su actividad editorial. La mandataria señaló que entregó a sus hijos las regalías de uno de sus libros, aunque no precisó el monto ni identificó la publicación a la que corresponden esos recursos.

Al hablar de lo que aún conserva, mencionó un departamento de interés social ubicado en Santa Úrsula Coapa, en las inmediaciones del Estadio Azteca. “Esa es mi propiedad”, afirmó antes de responder sobre la huella que espera dejar tras su paso por la Presidencia.

“El testamento político no lo tengo preparado. Creo que ya saben mi pensamiento”, dijo, y resumió su idea sobre el legado con una frase: “¿Qué se lleva uno al final? Lo que piensa la gente, su reputación”.

Añadió que esa valoración también pasa por lo que piensan los hijos y los nietos de una persona y, en el caso de quienes han ocupado responsabilidades públicas, por la opinión que conserva “el pueblo de México” sobre ellos.

Como ejemplo, volvió a mencionar a López Obrador, de quien sostuvo que su principal legado no depende de monumentos o reconocimientos materiales, sino de la percepción que dejó entre sus simpatizantes.

Perfilan ajustar IEPS para elevar la recaudación

Por Claudia Arellano

A cinco días de que el Ejecutivo federal entregue a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, el debate fiscal ya comenzó en San Lázaro con propuestas para aumentar la recaudación mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente a la cerveza y alimentos con alto contenido de sodio, mientras que Morena sostiene que no habrá nuevos impuestos ni aumentos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) o al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La Presidenta Claudia Sheinbaum entregará el próximo 8 de septiembre el Paquete de Ingresos y Egresos para 2027, en un escenario en el que el Gobierno busca reducir el déficit sin recurrir a una reforma fiscal de gran calado.

Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara baja ya se analizan modificaciones a impuestos existentes. El presidente de ese comité, el morenista Carol Antonio Altamirano, adelantó a La Razón que “no se crearán nuevas contribuciones, aunque sí podrían actualizarse algunos gravámenes vinculados con productos considerados nocivos para la salud”.

El Dato: El IEPS es un impuesto que no se paga directamente al SAT por la persona que consume, sino que viene incluido en el precio de venta. Por eso se considera indirecto.

Entre ellos, las bebidas alcohólicas y alimentos con exceso de sodio, como embutidos, sopas instantáneas, salsas y aderezos industriales.

“Hay productos que tienen exceso de sodio y, por exceso de sodio, hacen daño, y por exceso de sodio no se les cobra el IEPS; se cobran por otro concepto y el sodio daña la salud. Hay propuestas muy puntuales que vamos a revisar”, dijo.

Subrayó que se trata todavía de “una propuesta que han formulado diputados y especialistas que participaron en grupos de trabajo y que, de acuerdo con cifras preliminares que tenemos, estamos hablando de cerca de 12 mil millones de pesos que se pudieran recaudar”.

Reiteró que el oficialismo apoyará el Paquete Económico que llegará del Ejecutivo, “sobre todo porque trae un equilibrio fiscal, trae compromisos sociales”.

Frente a estas propuestas, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que su bancada observa con preocupación la posibilidad de una mayor carga fiscal para la ciudadanía.

“Nos preocupa el paquete económico, porque flota en el ambiente la posibilidad de un aumento de carga impositiva, de impuestos, de derechos, de aranceles que perjudicaría a las y los mexicanos”, señaló.

VELAN POR SUS RECURSOS. El debate del Paquete Económico también comenzó a trasladarse al presupuesto educativo, particularmente al mantenimiento de planteles.

Desde la oposición, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, impulsa la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), que busca que municipios y alcaldías tengan recursos federales para atender directamente las necesidades de las escuelas públicas.

La propuesta plantea destinar seis por ciento de la Recaudación Federal Participable, equivalente a aproximadamente 320 mil millones de pesos, para atender a más de 200 mil planteles de educación básica. De manera reciente, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidió un aumento presupuestal de ocho por ciento para universidades públicas, ya que, afirmó, los incrementos de cada año sólo cubren la inflación.

El presidente de esta organización, Luis Armando González, denunció que frente a esta realidad las casas de estudios se ven limitadas para contratar más personas y ampliar su matrícula. Estas instituciones, dijo, acumulan un déficit presupuestario que rebasa los 50 mil millones de pesos.

Ingresos ı Foto: Especial

A la lista de sectores que ya emitieron sus peticiones presupuestales se agregó el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo Consejo General aprobó en agosto pasado una previsión presupuestal de 47 mil 10 millones de pesos para 2027, de estos, 10 mil 800 millones corresponden al sostenimiento de los partidos políticos. Este monto representa un incremento de 39.5 por ciento en relación con lo que solicitó en 2026 —más de 33 mil 600 millones—.

El INE argumentó que el monto responde a que en 2027 habrá procesos electorales concurrentes, renovación de diputaciones y comicios judiciales para una lista de 102 millones 56 mil ciudadanos.

También está la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo pleno aprobó un anteproyecto de seis mil 104.5 millones de pesos, con el que busca sostener su operación tras dos años consecutivos de recortes. El monto representa un crecimiento de 12.7 por ciento en términos reales, considerando la inflación.

NIEGAN CAMBIOS. Por otro lado, los líderes de Morena en San Lázaro, el coordinador, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazaron la posibilidad de revisar el gravamen a productos con exceso de sodio y cerveza,

“Vamos a actuar responsablemente, que no vamos a generar mayores cargas tributarias que afecten al bolsillo de los mexicanos”, dijo Monreal Ávila.

Una vez que el documento llegue a San Lázaro, dijo, los diputados podrán discutirlo y eventualmente modificar algunos de sus artículos, pero insistió en que primero debe conocerse el contenido del Paquete Económico.

Lo que sí está sobre la mesa, explicó, es fortalecer las medidas contra la evasión y elusión fiscal, así como reforzar los controles para detectar operaciones simuladas y esquemas de facturación falsa.

Por su parte, Ramírez Cuéllar agregó que también se analiza combatir mecanismos de planeación fiscal agresiva utilizados por algunas personas físicas y empresas para reducir o evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).