Sin testamento político; apuesta por reputación

La titular del Ejecutivo federal, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Una propiedad, las regalías de un libro y una decisión familiar dieron pie a una revelación personal de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria aseguró que sólo conserva un departamento, pues ha optado por heredar en vida a sus hijos, aunque descartó preparar, hasta ahora, un “testamento político”.

El tema apareció a partir de una pregunta sobre el legado que pretende dejar al concluir su trayectoria pública. Como referencia, se mencionó el testamento de Andrés Manuel López Obrador y su rechazo a que calles, escuelas, hospitales o monumentos lleven su nombre.

“No tengo listo mi testamento”, dijo antes de explicar el criterio que ha seguido con la mayoría de sus bienes. “Realmente, pues, estoy heredando en vida a mis hijos. Así pienso”.

TE RECOMENDAMOS: CSP expresa rechazo Protestan por envío de paisanos a CA

23 meses lleva en el cargo la Presidenta Sheinbaum

Dentro de esa decisión incluyó también los ingresos obtenidos por su actividad editorial. La mandataria señaló que entregó a sus hijos las regalías de uno de sus libros, aunque no precisó el monto ni identificó la publicación a la que corresponden esos recursos.

Al hablar de lo que aún conserva, mencionó un departamento de interés social ubicado en Santa Úrsula Coapa, en las inmediaciones del Estadio Azteca. “Esa es mi propiedad”, afirmó antes de responder sobre la huella que espera dejar tras su paso por la Presidencia.

“El testamento político no lo tengo preparado. Creo que ya saben mi pensamiento”, dijo, y resumió su idea sobre el legado con una frase: “¿Qué se lleva uno al final? Lo que piensa la gente, su reputación”.

Añadió que esa valoración también pasa por lo que piensan los hijos y los nietos de una persona y, en el caso de quienes han ocupado responsabilidades públicas, por la opinión que conserva “el pueblo de México” sobre ellos.

Como ejemplo, volvió a mencionar a López Obrador, de quien sostuvo que su principal legado no depende de monumentos o reconocimientos materiales, sino de la percepción que dejó entre sus simpatizantes.