Sacude terrible asesinato de músico y su familia

HONAS, en uno de los conciertos de la banda de rock

El tecladista Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, cofundador de la banda mexicana de indie rock Camilo Séptimo; su esposa embarazada, una hija suya de tres años y una empleada doméstica, fueron ejecutados a tiros en su propio domicilio en Atizapán de Zaragoza, multihomicidio en el que sobrevivió un niño de seis años, también hijo del músico.

El homicidio múltiple, que ha sacudido e indignado a la sociedad, tuvo lugar en el penthouse de la familia, localizado en el fraccionamiento Grand Viure de la Zona Esmeralda en el municipio mexiquense —el cual forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México—, que está bajo intervención pericial.

HONAS ERA tecladista, segunda voz y productor en la escena del rock alternativo. ı Foto: Especial

Los reportes refieren que un conocido de Meléndez alertó a los cuerpos de seguridad la noche del martes, después de que la propia víctima le comentó que se reuniría con un socio y le pidió que, si no se comunicaba con él en un lapso determinado, acudiera a las autoridades.

El Dato: LOS HECHOS ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes, aunque los cuerpos fueron hallados por la autoridad a las 23:50, tras ser alertados vía telefónica.

TAMBIÉN LA MASCOTA. Al arribar al lugar, las autoridades localizaron al músico de 38 años y a su esposa, de 35, maniatados y con un disparo de arma de fuego en la cabeza, mientras que su hija, la menor de tres años, de igual manera fue encontrada con un disparo en la cabeza y la empleada, de 21 años, fue hallada en el baño con un tiro en la espalda.

En el inmueble también murió, incluso, la mascota de la familia —la cual, de igual manera, estaba maniatada—, mientras el pequeño de seis años apareció con vida y sin signos de violencia, tras esconderse en una de las habitaciones del departamento.

Como presuntos responsables, dos hombres fueron detenidos ayer en la Ciudad de México por agentes mexiquenses, con el apoyo de policías capitalinos y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

LOS PRESUNTOS homicidas, cuyas fichas fueron difundidas ayer. ı Foto: Especial

LOS DETENIDOS. Se trata de Diego Sebastián “N”, identificado como socio del productor musical y probable responsable del homicidio múltiple, y antes de su captura las autoridades detuvieron a Gerardo “N”, quien también es investigado por su posible intervención en los hechos.

Aunque la Fiscalía del Estado de México no estableció el móvil del crimen, se mencionó que Diego Sebastián acudió a la casa del músico por una presunta disputa que involucraba recursos económicos.

Se conoció que ambos detenidos llegaron juntos al complejo residencial, a bordo de un vehículo tipo sedán marca Kia en color gris, y, al escapar, también lo hicieron juntos en el mismo automóvil.

4 meses de embarazo tenía la esposa de Jonathan

En redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que, “ante un crimen de esta gravedad”, las autoridades del Estado de México, Ciudad de México y Gobierno federal detuvieron a ambos sujetos en menos de 12 horas. “Las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”.

La vivienda en la que ocurrió la masacre está dentro del complejo residencial asentado en una de las zonas de mayor plusvalía de Atizapán y cuenta con vigilancia privada y caseta de acceso controlado. Se comentó que Diego Sebastián “N” pudo ingresar, al aprovechar la relación de confianza que había construido con Jonathan Samuel Meléndez.

En videos que circularon en redes sociales, se observa la llegada del presunto asesino al departamento del músico, mientras se encuentra en un elevador. La persona, que se presume es Diego Sebastián “N”, viste de negro y lleva lentes oscuros, una gorra y una mochila.

El único sobreviviente, el pequeño de seis años, está a salvo y fue entregado por las autoridades a sus familiares.

EL FRACCIONAMIENTO Grand Viure, donde ocurrió el multihomicidio ı Foto: Cuartoscuro

LA OTRA EMPRESA. Ayer se reportó que la Fiscalía del Edomex abrió una línea de investigación asociada a la empresa Escapes Extraordinarios en México Nomad, que ofrece servicios por Internet de renta de casas de lujo en Acapulco, Valle de Bravo, Tepoztlán y Cuernavaca.

En esta compañía, que promovía el alojamiento para vacacionistas en dichos sitios de los estados de Guerrero y Morelos, serían socios también la víctima y el presunto victimario.

En redes comenzaron a circular señalamientos de personas que aseguran que fueron defraudadas por Diego Sebastián “N” y que aparentemente ya habrían interpuesto denuncias por estos hechos ante la fiscalía mexiquense, por lo que se espera que dichas carpetas puedan integrarse a la averiguación del multihomicidio.

El Tip: LA AGRUPACIÓN promedia 1.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y registra más de mil 090 millones de reproducciones globales acumuladas (streams).

COMPOSITOR. Camilo Séptimo expresó su dolor por los hechos. A través de un comunicado, señaló que “recordaremos a Honas siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”.

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza”, expresó la banda, y subrayó que valora “el esfuerzo y la labor de la Fiscalía del Estado de México para esclarecer este terrible hecho”.

Jonathan Samuel Meléndez, conocido dentro de la escena musical como Honas, fue uno de los músicos que dieron forma a la agrupación en 2013, junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

Camilo Séptimo combina elementos de rock, indie alternativo, pop y sonidos electrónicos, con un importante protagonismo de los sintetizadores. La banda describe su propia música como una propuesta que crea atmósferas de dualidad y desarrolla una narrativa alrededor de la complejidad de las relaciones humanas.

Como tecladista y compositor, Jonathan Meléndez participó en la creación de diferentes canciones de la banda. Entre los trabajos en los que aparece como compositor se encuentran temas como “No te puedo olvidar”, “Óleos”, “Maya” y “Te veo en el 27”.

Antes del crimen, el grupo tenía prevista una presentación el próximo 19 de septiembre en Ciudad Juárez, como parte de su gira Mapas II , aunque oficialmente no han comunicado nada al respecto.

De igual manera, se tienen previstos otros conciertos en municipios como Naucalpan, Pachuca de Soto, Tampico, León, Guadalajara y Boca del Río, pero, después de los acontecimientos, la agenda inmediata del grupo es incierta.