“Cazan” sicarios al director de PC de Mazatlán; lo hieren

ESCENA DEL ATENTADO ocurrido en las cercanías de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del puerto.

EL DIRECTOR de Protección Civil de Mazatlán, Sinaloa, Óscar Roberto Osuna Tirado, y otro elemento, sobrevivieron a un ataque armado ocurrido ayer, cuando ambos circulaban en un auto sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán, en las cercanías de las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Según testigos, los presuntos responsables de la agresión iban a bordo de una motocicleta color roja, quienes iban siguiendo al funcionario municipal y lograron darle alcance para dispararle y, posteriormente, huir.

El directivo se dirigía a la reunión de la Mesa de Construcción de Paz agendada para ayer en las instalaciones de la Cuarta Región Naval.

El Tip: UNA OLA de violencia sacude Mazatlán, principal destino turístico de Sinaloa. Según registros oficiales, en julio pasado se registraron, al menos 30 homicidios.

El hecho generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio en la zona. Elementos policiacos y cuerpos de emergencia acudieron para atender a los lesionados y resguardar el área donde ocurrió la agresión.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían brindado información sobre la condición de salud de las víctimas; sin embargo, medios locales mencionaron que el directivo municipal se encontraba estable.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que el Grupo Interinstitucional se encontraba abocado a la búsqueda de los responsables, pero no dieron información sobre personas detenidas.

15 casquillos percutidos localizaron en el área

La regidora y presidenta del Comité Municipal del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, condenó el hecho y dijo que este ataque es “un mensaje claro para la destitución de Jaime Othoniel Barrón Valdez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal”.

Argumentó que Barrón Valdez no está aportando nada a la estrategia de seguridad en el puerto de Mazatlán y señaló que este ataque a Óscar Osuna fue “la gota que derramó el vaso”.